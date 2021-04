Llueven fuertes CRÍTICAS contra Lucerito Mijares; aseguran que es caprichosa

La joven hija de Lucero y Manuel Mijares ha realizado cada vez más apariciones en público y sobre el escenario, dejando ver el gran talento que posee en la música sin duda herencia de sus padres que tienen una larga trayectoria; sin embargo, esto no la ha salvado de las fuertes críticas en su contra.

Con anterioridad Lucerito Mijares se habría alejado de los reflectores debido a las críticas que recibió sobre su apariencia física, pero de la mano de su madre y con su talento se ha ganado el cariño del público, así como un lugar como promesa de la música.

Fuertes críticas contra Lucerito Mijares

Pese a que la joven ha revelado haber dejado atrás los comentarios negativos recibidos durante sus anteriores presentaciones, algunos internautas no han dejado de lanzar fuertes críticas a la joven de 16 años.

En sus redes sociales se han podido leer algunos comentarios en los que señalan que la joven no posee ningún talento y que se trata de un capricho complacido por sus padres, algo que no podría estar más alejado de la realidad pues ha demostrado su imponente voz en el escenario.

La joven ha sido criticada no sólo en lo profesional, pues también hay algunas personas que han realizado malos comentarios sobre su físico, entre ellos su cabellera y le piden que tenga un cambio también en su forma de vestir. Al respecto, la joven cantante dejo claro que ama su cabello y no está dispuesta a realizar ningún cambio.

Responde a las críticas

Aunque no ha dado más declaraciones, la joven respondió con inteligencia a los comentarios negativos que recibe en las redes sociales en las que han cuestionado su impactante belleza, igual a la de su madre.

"Mis padres me han dado consejos increíbles, que a veces no me enrede en los comentarios del resto porque pueden llegar a hacer bastante daño. A veces incluso son más malos que buenos, pero pienso dejarlos pasar, siempre siendo sencilla y nunca protagonista", dijo Lucerito Mijares en una entrevista para medios de comunicación.

