Lucerito Mijares, por PRIMERA VEZ, protagoniza un live y genera polémica: "Me veo demacrada" | VIDEO

Para nadie es un secreto que Lucerito Mijares es una de las grandes voces que están destinadas a triunfar en la industria de la música, pues parece que heredó el talento de sus famosos papás, Lucero y Manuel Mijares.

Poco a poco, la hija de "La Novia de América Latina" se ha ganado un lugar especial entre sus seguidores, quienes esperan con ansías el lanzamiento de un nuevo sencillo o álbum musical.

Hace su primer live

Este día, la hija de los famosos cantantes sorprendió a todos sus fans al realizar su primer live en donde habló sobre varios temas, entre ellos, su regreso a clases y cómo ha sido la cuarentena por el nuevo coronavirus Covid-19.

En el video compartido en Instagram, la intérprete de “Se Me Olvidó Olvidarte” y “El Privilegio De Amar" contó algunas experiencias después de su regreso a la escuela, después de varios meses en el encierro.

En la conversación, Lucerito Mijares confesó que se ve "demacrada" y parece "señora"; la joven culpó al aislamiento por su imagen, pues al parecer ha sufrido bastantes cambios.

Finalmente, la hija de Lucero y Mijares detalló que no tiene planeado cambiar de look, pues le gusta demasiado su peinado por lo que no está en sus objetivos someterse a algún tratamiento.