Lucerito responde con contundente MENSAJE a quienes le piden que se alacie sus rizos

Lucerito Mijares sorprendió a sus fans al realizar su primera transmisión en vivo la cual realizó desde sus redes sociales, en la cual respondió a algunos cuestionamientos que sus seguidores le realizaron y aseguró, con la simpatía y dulzura que la caracteriza, que no se quitará sus rizos, esto ante las sugerencias de algunos internautas de que se alise el cabello.

La adolescente de 16 años, a quien además de su sorprendente voz y sencillez la distingue su hermosa melena rizada, compartió un gran momento en compañía de sus fans al efectuar un live en donde respondió a las preguntas que le realizaban, en una de ellas le sugirieron que se diera una “arregladita” y se alisara el pelo, por lo que respondió con contundencia que no piensa hacerlo.

La hija menor de Manuel Mijares y Lucero dio respuesta a un comentario en donde le expusieron lo siguiente: “Pero aunque sea una arregladita al cabello, porque eso no le quita, mejor le suma,” ante esta sugerencia Lucerito no se contuvo y respondió con la sencillez y tranquilidad que se han vuelto su distintivo, pues aseguró que no tiene planeado hacerlo.

“No lo tengo planeado, cómo vez”

Lucerito Mijares dio respuesta a la sugerencia del usuario de alisarse sus hermosos rizos de manera diplomática pero con contundencia: “De verdad ojalá pueda controlar este pelo con ustedes dos lo hacen. Si me lo cepillo en seco, no; osea mal. Y todos así me preguntan, ‘¿te lo has alisado amiga?’ Y yo: ‘No’. Pues no lo tengo planeado, cómo vez,” respondió durante la transmisión.

La hija menor de Lucero y Mijares explicó en el video que si deja suelto su pelo se le esponja demasiado, además que advirtió que tampoco puede cepillarlo en seco porque termina muy mal. La respuesta fue del completo agrado de diversos fans que se conectaron a interactuar con ella en el live.

“Tu pelo está precioso, así afro, ¡wow!” y “Nunca te lo alises, nunca jamás, ‘ever’,” fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores tras escuchar la respuesta de Lucerito, por lo que ella respondió: “No, jamás”, con lo que dejó muy claro que no está en sus planes, ni ahora ni después, hacerle algo a sus rizos para modificar su aspecto.

