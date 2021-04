Crystal vivió un infierno con Sergio Andrade; así narró la cantante su violenta relación: VIDEO

Recientemente Gaudelia Díaz Romero, mejor conocida como Crystal sostuvo una charla con la conductora de televisión Mara Patricia Castañeda, en la cual la cantante refirió los abusos y maltratos que sufrió a lado de Sergio Andrade, quien fue el mánager, director y productor de la cantante invidente mucho antes de que este conociera a la cantante Gloria Trevi.

De acuerdo con la cantante Crystal, su relación laboral los llevó a tener una relación amorosa que duró tres años, y que terminó debido a las infidelidades del productor musical, lo cual llevó a la cantante a tomar la decisión de empacar las cosas de Andrade y sacarlo de su departamento, pues le declaró a la conductora que en los últimos seis meses de su relación vivían juntos en su departamento pero algunas veces él no llegaba a dormir por lo cual Crystal, manifestó que su hogar no era un hotel.

Los maltratos

Además de ello reveló que Andrade la amenazaba constantemente con hacerle daño, de hecho cuando se equivocaba a la hora de tocar el piano, el productor le dejaba caer con fuerza la tapa del piano sobre sus manos como castigo para que aprendiera la lección.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que la cantante sufrió daños pues contó que días antes de acudir a un festival musical en una ciudad de Japón, Sergio Andrade le advirtió que le iba a fracturar el brazo si no se aprendía la canción, así habría pretexto de porque no tocaba el piano.

Crystal, también declaró que más allá del maltrato físico se enfrentó al maltrato psicológico, pues el productor le bajaba la autoestima y cuanto estaba molesto le decía; “que feo respiras, que fea eres, que fea te ves, tu cara no tiene expresión", además de ello, Andrade le llegó a decir que su cuerpo tenía forma de cono.

Ante las declaraciones la conductora Mara Patricia Castañeda le cuestionó el por qué seguía a lado de Sergio Andrade cuando sufría tanto abuso y maltrato, a lo cual Crystal refirió que "cuando eres chica, tú piensas que ese trato del productor es normal, tú crees que un productor siempre tratará así a su artista, cuando empecé a tener otros productores, te das cuenta que no es cierto que está equivocado y que no es por ahí".

