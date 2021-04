José José: Por esta razón recordamos al cantante cada 20 de abril

José Rómulo Sosa Ortiz fue un cantante, músico y productor mexicano conocido bajo el nombre de José José. El artista, comenzó su carrera musical en su adolescencia y en la década de los 70 alcanzó el éxito como solista.

Con una habilidad impresionante, El Príncipe de la Canción ganó el segundo lugar del Festival de la Canción Latina en la Ciudad de México, gracias a su interpretación de “El Triste”. Su voz fue admirada por la crítica y para 1980, el cantante ya era reconocido a nivel internacional.

Con una extensa lista de éxitos, José recibió 9 nominaciones al Grammy y se hizo acreedor a reconocimientos en todo el mundo, agotando las entradas de lugares emblemáticos como el Radio City Music Hall y Madison Square Garden.

La leyenda del artista fue inspiración para muchos artistas latinos en diversas partes del mundo como el ícono de la música que era.

En octubre de 1985, José José lanzó el disco “Promesas”, el disco número veintiuno de los álbumes que grabó en estudio. Rafael Pérez Botija fue el compositor encargado de todos los temas y fue también el arreglista, director y productor.

Este disco fue el que le valió al también actor un disco de platino por las altas ventas y los galardones “Top Latin Artist” y “Top Latin LP”, otorgados por la revista Billboard. Entre los sencillos más exitosos de la época se encuentran canciones como “Más”, “Lástima”, “Amantes” y “Me vas a echar de menos”. Esta última canción es la razón por la que el legado del cantante se recuerda el día de hoy.

La composición se basa en la advertencia de una persona a quien fuera su pareja sobre cuánto extrañará su compañía y los momentos que vivieron juntos: “Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti”. La letra de la canción deja una fecha establecida en la que el sentimiento será más fuerte que el resto del año:

“Y me estarás llamando cada veinte de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir”.