Día de José José: Únete al "Karaoke desde tu casa" para homenajear al "Príncipe de la canción"; ve cuándo y cómo

Este próximo 20 de abril no es un día como cualquier otro, no por lo menos para millones de mexicanos que adoran al "Príncipe de la canción", pues se conmemora el Día de José José, el cual no pasará por alto dentro de las actividades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

A través de las redes sociales, la dependencia capitalina informó que para enaltecer la memoria de quien fuera considerado uno de los máximos ídolos de la cultura popular de nuestro país, se hará de la manera en la que él hubiera deseado: con un karaoke.

¿Quién será el invitado sorpresa?

La actriz, coreógrafa, directora en escena y además conductora de Karaoke desde tu casa, Talia Loaria “La Remambaramba”, mencionó que esta ocasión el programa se realizará en martes y tendrá como invitada a Marysol Sosa, hija del ídolo que tuvo una trayectoria de más de cinco décadas.

Para recordar al artista que falleció en 2019, se llevará a cabo un conversatorio en el que participará Marysol Sosa, quien además de compartir experiencias de quien fuera considerado uno de los cantantes mexicanos más emblemáticos de su tiempo, engalanará el programa con la interpretación de un par de temas de su padre.

“La idea es homenajear a este grande de la música y platicar con su hija, que nos cuente cosas bonitas, recordar todo lo que vale la pena recordar. Sabemos que la partida de José José fue dolorosa; respetamos el duelo de la familia, pero lo que realmente vale la pena es rendir homenaje al talento de este ser humano”, explicó la Remambaramba.

¿Cuándo y dónde ver Karaoke desde tu casa?

La sesión especial de "Karaoke desde tu casa" se transmitirá de las 18:00 a las 20:00 horas a través de la plataforma digital www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx y desde las redes sociales (Facebook y YouTube) de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y también en la página de Facebook e Instagram de “La Remambaramba”.

¿Qué debo hacer si quiero participar?

Para el público que desee participar, el interesado debe enviar un correo a capitalculturalennuestracasa@gmail.com y recibirá como respuesta las indicaciones para unirse al homenaje dedicado al intérprete de temas como “El Triste”, “La nave del olvido” y “Lo dudo”.

