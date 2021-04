The Office: ¿Que hacen actualmente los protagonistas de la serie?

"The Office" fue una de las comedias más queridas desde el 2005, su finalización en el 2013 no impide que los fanáticos de esta serie la sigan disfrutando y que sea una de las razones por las que la gente sigue manteniendo su suscripción de Amazon Prime Video.

En nueve temporadas, Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant, sus creadores, contaron las desventuras de un grupo de oficinistas que debían enfrentarse a la vida laboral, pese a un peculiar jefe que tenía de empatía lo que le faltaba de liderazgo.

Este año se cumplen ocho años de que esta producción emitió su último episodio y 16 de la primera vez que se mostró al público por primera vez. Como curiosidad, la NBC, empresa que financió esta serie no tenía fe en ella, razón por la que la primera temporada cuenta únicamente con seis capítulos, mientras que las demás se situaron entre los 17 y 21 capítulos.

El éxito de este falso documental fue tan grande que todo su cast fue considerado en proyectos cada vez más grandes. Durante la pandemia, gran parte del elenco se reunió para hacer una transmisión en vivo durante la cuarentena.

Michael Scott

El personaje interpretado por Steve Carell tuvo una prolífica carrera después de la producción. Incluso tuvo varios papeles que desarrolló a la par de este show. De entrada es responsable de dar la voz de Gru, el protagonista de la cinta animada "Mi Villano Favorito".

Noticias Relacionadas VIDEO: John Krasinski y Pete Davidson se besan como homenaje a Jim y Pam de The Office

Además de esto, participó en 10 episodios de la serie "Fuerza Espacial", obtuvo uno de los protagónicos en "Beatiful Boy", "Irresistible", "The Big Short" e inclusive fue nominado al Oscar por su papel en "Foxcatcher".

El actor está casado con la actriz Nancy Walls, tiene dos hijos y parece que no parará su carrera, pues la última parte de "Mi Villano Favorito" cuenta con su actuación.

Dwight Schrute

El actor Rainn Wilson actúa en películas y series desde finales de los 90; sin embargo, no fue hasta "The Office" que tuvo notoriedad mundial. Pese a que la serie terminó, siguió participando en algunas películas y varias series de televisión.

Ha tenido una carrera amplia en la animación, pues se ha encargado de prestar su voz al villano Lex Luthor en varias producciones de DC e inclusive ha hecho lo mismo para algunos episodios de "Hora de Aventura". Ha participado en las cintas "Infectados", "The Boy", "Army of One" y actualmente se encuentra en proceso de posproducción la serie "The Power" y la película "Hitpig", en las cuales participa. Está casado con la escritora de ficción Holiday Reinhorn y tiene un hijo con ella.

Pam Beesly

La recepcionista de Dunder Mifflin ha participado en varias producciones cinematográficas y para televisión que van desde "That '70s Show", "Virgen a los 40", donde también participa Steve Carell, "The Promotion", "The Guest Book", entre varias más. Durante las últimas temporadas de "The Office" fue una de las productoras del show.

No ha tenido ningún papel desde finales de 2019, debido a que la pandemia ha afectado la agenda de las personas dedicadas al entretenimiento. Es una defensora del uso de mascarillas contra el coronavirus, se dedica a divertirse con sus gatos y amigos. En 2017 escribió un libro que contó con una introducción del actor que personificó a Michael Scott. Actualmente está casada con el director Lee Kirk.

Jim Halpert

John Krasinski interpretó al vendedor que vivía eternamente enamorado de Pam Beesly. Desde antes que finalizara la serie, el actor ya tenía papeles en producciones como "Los Muppets", la serie "Ed", "CSI: Crime Scene Investigation", "Shrek Tercero", "Monstruos contra Aliens", "American Dad", "Monster University", entre otras.

Su trabajo más reciente es ser el protagonista de la serie "Jack Ryan", la cual comenzó en 2018 y aún tiene planes para lanzar su próxima temporada. Recientemente se ha vuelto muy activo en Tik Tok, plataforma donde se dedica a hacer videos para sus fans; está casado con la actriz Emily Blunt, con la que tiene dos hijos.

Ryan Howard

B.J. Novak hizo el papel del empleado que menos deseaba quedarse en Dunder Mifflin y además partició en proyectos como "Bastardos sin Gloria", "Ligeramente embarazada", "Hambre de poder", "El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro", "Los Pitufos 2",

El graduado de Harvard inició su carrera en la comedia y desde que participó en el programa "Punk´d" en 2003 jamás ha dejado la actuación. Ha hecho algunos spin offs de "The Office" junto con algunos de sus compañeros en la web.

Phyllis Vance

Phyllis Smith interpreta al apacible personaje con el que comparte nombre y el cual es uno de los más queridos de la serie por su nobleza; sin embargo, el rango actoral de la actriz la ha llevado a interpretar todo tipo de papeles en series como "The Middle", "Intensa Mente", la serie "The OA" y la película "Barb and Star Go to Vista Del Mar" que se estrenó este año.

Angela Martin

La actriz Angela Kinsey hizo el papel del interés amoroso de Dwight Schrute, pero ha participado en varias producciones relacionadas con "The Office", en las series "The New Girl", "Bad Judge", "The Hotwives of Las Vegas"; en películas como "Extracurricular Activities", "A mi altura", "Yo nunca", entre muchas más.

Estuvo casada con Warren Lieberstein durante 10 años, en los cuales la pareja tuvo dos hijos. Pese a que la pandemia ha afectado a varios actores, ella sigue trabajando para aumentar su récord personal de 64 créditos en productos audiovisuales.

GDM