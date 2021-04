'Friends' nombrada una de las PEORES SERIES de la historia; ¿una MEXICANA dentro de la lista?

En los últimos tiempos, los contenidos para la televisión y para plataformas digitales han experimentado un aumento de manera considerada. De acuerdo con la información de FX Networks, las series de televisión experimentó un crecimiento de 2011, con 266 producciones registradas, a 2019, con 532 proyectos. Solo tuvo un descenso durante la pandemia a Covid-19.

Esto no significa que todas las series tengan un éxito rotundo. Algunas de las series más emblemáticas también han sido consideradas como las peores de la historia según la audiencia.

Las peores de los últimos 30 años

Este 2 de abril, la Universidad de Massachusetts reveló que después de realizar una encuesta a más de 500 escritores, productores y directores, así como a público en general, proyectos como 'Friends', 'Dark' y 'Game of thrones' aparecen en la lista de las peores series de los últimos 30 años.

La lista cuenta con otros sorpresivos títulos como 'Breaking bad', por su promoción del narcotráfico y violencia; 'The Office', que presentó una disminución de popularidad debido a la pandemia por el Covid-19.

El estudio revela que el enojo en contra de 'Games of thrones' no solo fue el final, sino por ser parte de una generación que evocaba a la épica por moda y no por un gusto verdadero. Al mismo tiempo, enfatizó que los personajes de Rachel y Ross, de 'Friends', estaban en un distanciamiento.

¿Una mexicana en la lista?

Dentro de la lista de las 20 peores series se encuentran 'Lost', 'Grey's', 'How I met your mother' y la mexicana 'Soy tu fan'. Al respecto, el ejecutivo de Netflix Ted Mosby afirmó que esta lista corresponde a una broma por el denominado 'April's fool', que se celebra cada 1 de abril.

