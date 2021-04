Luis Miguel, La Serie 2: ¿Lograron encontrar a Marcela Basteri, la mamá de 'El Sol de México'?

Para fortuna de sus fans, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel ya empezó y por partida doble. Este domingo se publicaron los dos primeros episodios en Netflix, los cuales han dejado a la audiencia con un sabor agridulce, pues uno de ellos aborda el tema de la búsqueda de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri.

Es el segundo capítulo llamado "Noche de paz", en donde el icónico cantante continúa buscando pistas sobre el paradero de su madre.

La primera temporada no disipó las dudas sobre el paradero de Marcela y dio pie a más preguntas, que se intentan resolver en esta nueva temporada. Para encontrar a su madre, Luis Miguel contó con el apoyo del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.

FOTO: IG @lmxlmiguel

De acuerdo con la serie, los agentes del Mossad informaron a Luis Miguel que Marcela fue vista por última vez saliendo de un banco en el periodo de un año, pero el cantante luego se entera de que la mujer que captaron no era su mamá. Sin embargo, Alex, el hermano del 'Sol' mira las fotos y ve a María, la mujer que cuidaba la casa de al lado de Las Matas, donde vivieron de niños.

Después en el capítulo, Luis Miguel va a la casa de Las Matas, pero para inspeccionar el jardín en donde podría estar enterrado el cuerpo de su madre, tendría que entrar de forma ilegal. Sin embargo, el cantante no acepta y ofrece comprar el inmueble para no poner en peligro a la familia que ahora lo habita, pero solo tiene 15 días para conseguir la transacción.

Al no lograr la compra en ese periodo, Luis Miguel decide entrar de manera ilegal si es necesario. Una acción que no lleva a cabo porque tras ver un video de Luisito Rey cantándole a su madre, Micky -como le decían- llama al agente del Mossad para informarle que ya no continuaría con la investigación.

"Le agradezco todo lo que hicieron, pero ya no puedo", le indica Luis Miguel, por lo que ahí termina la búsqueda de su madre.

El siguiente capítulo de la serie se podrá ver el próximo domingo 25 de abril en Netflix.

CRS