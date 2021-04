Todo un Latin Lover; Andrés García revela con Yordi Rosado el número de mujeres con las que estuvo en la cama

Con más de 50 años de trayectoria artística, Andrés García confesó en el programa de Yordi Rosado muchos de los episodios de su vida sexual, la cual ha sido tan basta como sus presentaciones sobre los escenarios. El famoso actor de películas y telenovelas señaló que desde una corta edad siempre fue muy buscado por las mujeres que hasta en la calle lo abordaban para empezar a intimidar y continuar la plática en una habitación.

García le contó a Yordi Rosado que a los 25 años, ya había mantenido relaciones sexuales con casi 800 mujeres. El también modelo enfatizó que siempre se ha considerado un hombre infiel.

"Yo empecé a contar con cuántas mujeres había estado como a los 25 años y ahí me di cuenta que acumulaba 800 mujeres. Una vez, nunca me voy a olvidar, estaba caminando por avenida Juárez cuando vi a una rubia preciosas, con unas piernas muy hermosas, un gran trasero y no sabía ni como hablarle, hasta que ella me dijo muy seria: no perdamos tiempo, vamos a un cuarto a hacer el amor", comentó García en el programa que el Rosado tiene en su canal de YouTube.

Infiel desde adolescente

Andrés García tambiÉn reflexionó que nunca en su adolescencia juventud y vida adulta, nunca ha podido mantenerse como un hombre fiel a una sola mujer. Sentenció que gracias a la famosa bombita ha podido establecer sesiones maratónicas al punto que una amiga suya contó que habían mantenido sexo por nueve horas. Dentro de la plática también aseguro que no todas las relaciones sexuales ha sido placenteras ni que siempre ha tenido el mejor de los rendimientos.

Consejo de Frank Sinatra

Con una vida en la que grabó varias películas, Andrés García ha podido conocer a muchas personalidades y estrellas como Frank Sinatra, el cantante estadounidense que le dio una frase que no pudo llevar a cabo.

"Mira Andrés, te voy a decir una cosa: es más hombre el que puede estar solo con una mujer que el que está con muchas mujeres. Pero pues yo la verdad es que ese consejo no lo pude llevar a cabo.

Hace algún tiempo, dio a conocer que sintió una gran atracción sexual por la diva del cine mexicano, María Félix. No obstante, esa debilidad no se concretó porque Andrés García se sentía intimidado por la personalidad de la actriz

A lo largo de sus 52 años de trayectoria artística, Andrés García no solamente ha sido reconocido por su talento sino también por atractivo físico, siendo uno de los galanes más codiciados de la televisión de México y América Latina.

