Andrés García, por qué se puso la famosa “bombita” y cuántas veces se la cambiaron ¿por el uso?

Andrés García, considerado uno de los actores más atractivos de las décadas 70 y 80, reveló en entrevista para el programa Yordi Rosado en Youtube que a sus casi 80 años de edad sigue usando la bombita que se colocó hace varios años. La vida sexual del icónico personaje siempre ha estado en las conversaciones del mundo del espectáculo pues para nadie es un secreto que el famoso galán ha estado con más de mil mujeres según su propio conteo.

Fue en su cumpleaños 50 cuando Andrés García decidió utilizar la famosa bombita para que su vida sexual fuera igual de activa que cuando era joven.

Cuando su carrera estaba en plena cúspide se convirtió en todo un ídolo de los hombres a confesar el implante de su famosa “bombita sexual”, (prótesis peneana), recomendada para superar la secuelas del cáncer de próstata.

En entrevistas de la época, el actor comentó que por lo menos había pasado por tres procedimientos quirúrgicos para la colocación de igual cantidad de prótesis sexuales.

"Por ahí de los 50 años me la puse. Me dio cáncer de próstata y me quedé impotente y no había manera de que eso respondiera. No hubo manera, todas la intentaban pero no podía hasta que apareció lo de la bombita", declaró García

¿Exceso de mujeres?

De acuerdo al testimonio que Andrés García dio con Yordi Rosado, es el único hombre que tres veces se ha puesto la bombita y es que una de las razones ha sido el constante uso que ha tenido de este aparato que le regresó su actividad sexual casi como antes del cáncer de próstata.

Noticias Relacionadas Todo un Latin Lover; Andrés García revela con Yordi Rosado el número de mujeres con las que estuvo en la cama

"Mis amigas todas se reunieron para probar la bombita porque se enteraron. Probamos la bombita horas y horas, duraba lo que fuera. Hubo un exceso de kilómetros y amigas y le partí la madre a esa bombita de tantas mujeres. No me la podían cambiar luego luego, tuve que esperar como tres meses. La segunda bombita me duró cuatro años.

AV