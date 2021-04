¿Cuánto duraba Andrés García en la intimidad?, él lo revela y da consejos

Para nadie es un secreto que Andrés García es uno de los galanes más atractivos del cine y de la televisión mexicana que sedujo a cientos de mujeres que formaban parte del mundo del espectáculo y otras varias chicas que no eran famosas pero si despertaron el lívido de uno de los hombres más cotizados. Además de ser guapo, Andrés García confesó en entrevista con Yordi Rosado el tiempo que duraban sus encuentros sexuales, los cuales se podían extender como si fuera un maratón

Sin revelar el nombre de ninguna de sus amantes, García dijo que en una ocasión una de sus compañeras actrices le confesó que le gustaba ir a su camerino pues con él, podía sostener sexo por dos horas.

"Con la fama que tenía uno te buscaba mujeres muy sexuales. Me acuerdo de una compañera actriz, estábamos haciendo una novela y con la actriz principal me daba unos agarrones en mi camerino. Teníamos camerinos juntos y luego también estaba el camerino de otra compañera que escuchaba lo que sucedía. Entonces un día la invité a comer, nos dimos un agarrón y fue muy bueno según yo. Entonces le dije que todo el mundo se iba a dar cuenta, que mejor nos fuéramos a otro sitio lo que ella respondió: Ni madres cabrón, yo no me metí contigo por un ratito, yo me metí por dos horas", dio a conocer García en el programa que Rosado tienen en Youtube.

Uno de los lugares más recurrentes que tenía Andrés García para sostener sus encuentros sexuales, eran en los camerinos y pasillos de Televisa donde pasaba muchas horas grabando novelas y entre descansos aprovechaba para mantener relaciones sexuales con algunas de las protagonistas de las historias que millones de mexicanos veían en los años 90 y en la primera parte de la década del 2000.

"Si en Televisa era donde teníamos nuestros agarrones".

¿Cómo le hacía?

El famoso actor de Pedro Navajas por muchos años ha usado una bomba de vacío que él mismo bautizó como "la bombita", gracias a este aparato puede mentener las erecciones por varias horas, situación que sus parejas sexuales siempre le agradecieron. Este implante, el cual se le conoce médicamente como implante peniano, ha formado parte en la vida del galán durante muchos años, y después de la operación de su espalda se volvió su gran aliado.

"Tenía la bombita. La Bombita aguanta lo que sea. Una amiga una vez me preguntó cuánto duraba, nunca nos habíamos acostadas, ella tenía varias opiniones que había escuchado de mi. Le dije, mira, los grandes toreros del mundo para que tengan una buena corrida, debes de verle unas ocho. No es bueno esforzarse de más".

¿Cuál es otro de los secretos de Andrés para tener el lívido alto?

El actor señaló que una mujer que siempre le gustó mucho le enseñó que lo peor que puede existir es preocuparse por el sexo, por lo que si esto pasaba, no podía mantener erección .

