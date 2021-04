Luis Miguel: Ni con esta CANCIÓN Mariah Carey pudo mantener a "El Sol" a su lado | VIDEO

Quedan poco días para el estreno de Luis Miguel: La Serie, misma que se estrenará el próximo 18 de abril en la plataforma de streaming, Netflix, donde tendremos la oportunidad de quizás, ver lo qué sucedió con la mamá de el "Sol de México", y todos los amoríos con los que compartió parte de su vida.

Desde la primera temporada de Luis Miguel, notamos que el cantante naturalizado mexicano, fue toda una pícara máquina del amor con sus pretendientes, y no había mujer que le negara una relación, debido a su carisma, actitud y compromiso que tenía cuando se proponía a conquistar a una dama, así lo hizo con la cantante estadounidense Mariah Carey, con quien sostuvo una relación en 1998.

¿Cómo nació el amor entre Luismi y Mariah Carey?

Aunque no lo crean, la mansión del intérprete de "Suave", ubicada en Acapulco, sería una vez más sería el escenario de amor, que en múltiples ocasiones, sirvió como un cuartel para refugiarse del mundo de los espectáculos.

Mariah Carey describió el hogar de Luis Miguel como un lugar "fenomenal", una enorme casa con balcones que daban camino a la piscina, flamencos rosas en el jardín, sumado a que nunca faltaba el mariachi, quienes siempre estaban listos para tocar, mientras ellos comían o cenaban.

En el libro de María Carey titulado "The Meaning of Mariah Carey", refiera al "Sol de México" como "un hombre más que detallista que no se ponía frenos en sus demostraciones de adoración".

La canción con la que no pudo amarrar a Luis Miguel

Ambos estaban tan enamorados que incluso, Mariah Carey le dedicó una canción a Luismi, que lleva por título "After Tonight", así es, el mismo tema que incluso grabaron una versión, sin embargo, al intérprete mexicano no le gustó la canción y decidió no estrenarla

No obstante, Carey la conservó y la incluyó en su álbum publicado en 1999, "Rainbow", pero sin la parte que El Sol había grabado.

Así que, es inevitable que Mariah Carey aparezca en esta segunda temporada de "El Sol", misma que se desbloqueará el próximo domingo, para saber todos los detalles de hasta ahora era algo desconocido.

