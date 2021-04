Luis Miguel: Esta fue la RAZÓN por la que su relación con Mariah Carey no funcionó

El cantante naturalizado mexicano, Luis Miguel, ha sido ahora muy polémico, con la llegada de su nueva temporada a la plataforma de streaming, Netflix, en el que ahora se centrará más en su carrera, los problemas que tuvo tanto en su carrera musical, al igual que los problemas con sus romances del que también han dejado la sombra para salir a la luz.

Picara máquina del amor

Como sabremos, Luis Miguel nunca estuvo casado y siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas, del mundo del espectáculo y hasta cantantes, con quienes sostenía una relación relativamente corta, siendo lo que más le ha interesado a los fans del "Sol de México"; su vida amorosa.

Sabemos de algunas relaciones que tuvo Luis Miguel, pero quizá no sabías cómo fue que conoció a la cantante estadounidense, Mariah Carey, y todos los detalles sobre su rompimiento.

¿Cómo se conocieron?

Para no hacer el cuento tan largo e irnos directamente a por qué no funcionó su relación, en el libro que autobiográfico que hizo la cantante neoyorquina, The Meaning of Mariah Carey", revela en uno de sus capítulos del texto que fue en 1998, gracias a un amigo en común que tenían ambos, siendo su primera cita en un restaurante de Aspen, Denver, en Estados Unidos.

"Fue algo muy simple", señaló la cantante estadounidense, quien señaló que le habían dicho a Luis Miguel que una mujer misteriosa lo quería conocer, y a ella le dijeron que un hombre misteriosa quería conocerla, resultando ser la estrella internacional; "Luis Miguel, el Elvis latino", afirma en su libro.

Sin embargo, Carey confiesa que nunca estuvo cómoda a lado de él, por su manera tan sorprendente de beber, y lo desordenado que estaba su cabello, que en algún punto de la cita, le pidió a su sobrino que le ayudara a salir de ahí.

Esto no quedó ahí, ya que al día siguiente Luis Miguel supo cómo disculparse, enviando a su asistente al hotel de Mariah Carey, junto con una caja que llevaba un enorme collar de diamantes de la prestigiosa marca, Bulgari. Dando así el inicio de su romance durante tres años, siendo el foco de atención principal entre ambos países.

La razón por la que rompieron... ¿su carácter?

Aunque casi todo era miel sobre hojuelas, los detalles que "El Sol" tenía con ella se fueron desgastando, debido a la fama que él tenía y a sus ocupadas agendas que tenían e incluso, la personalidad que tenía Micky.

Carey revela en su libro que todo era grandioso y emocionante al principio, pero estuvo lejos de ser perfecto; "Éramos una pareja efervescente, aunque siempre fue difícil vivir y amarnos mientras estábamos en el foco de la atención.", confesó.

Además, confiesa que el carácter tan difícil de Luis Miguel era un problema, ya que comentaba que en los mejores momentos "El Sol" era apasionado, generoso y espontáneo", pero en los peores, era errático y ansioso, como si una nube negra estuviera encima de su cabeza. claro, no era para menos, ya que cargaba de la muerte de su padre, sin saber dónde estaba su mamá, la batalla por la custodia de su hermano y vivir en el punto máximo de su carrera.

Otro detalle, crucial que derramó la gota

Mariah Carey siempre se ha identificado como una mujer afrodescendiente, mientras que para Luis Miguel la raza dependía el color de la piel, por lo que, era una diferencia irreconciliable para Mariah, siendo un problema la raza.

En su libro revela que se estaban ayudando a sanar, y que después de tres años, supo que era momento de separarse; "Tuvimos un buen tiempo, y aún lo recuerdo con mucho cariño, pero al final del día él no era el indicado", describió en su texto.

Por ello, deberás conocer toda la historia y parte de la vida de el "Sol de México", en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, que se estrenará este domingo 18 de Abril por Netflix.

Con información de medios

DRV