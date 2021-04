¿Chris Evans regresa como Capitán América? Villano de Falcon y el Soldado del Invierno REVELA tremendo SPOILER

Han pasado ya casi dos años desde que vimos por última vez a Chris Evans como el Capitán América, pero puede que esa aparición en realidad no fue la despedida de Evans como el "Cap". El actor que da vida al villano de Falcón y el Soldado de Invierno, Wyatt Russell, reveló que sí estuvo cerca de Chris y que hay debemos esperar al final de la serie para saber más sobre ello.

En entrevista Wyatt Russell con la BBC Radio 1 levantó las alertas de algunos fanáticos de Marvel al insinuar que el Capitán América original también está aparecerá en la serie exclusiva de Disney+.

"¿Conocí a Chris Evans? Creo que sí. No es que le disparé en la mano, pero debí haberme tropezado con él en alguna parte y luego establecer contacto visual con él ", comienza Russell.



"Pero eso en realidad me hace más un acosador que alguien que realmente lo conoció. Pero creo que tienes que esperar hasta el final de la serie porque estoy seguro de que todos se sorprenderán con eso ".

Esa última oración en particular parece un indicio claro de que Evans tiene un cameo en la serie en uno de los dos episodios que aún están en el programa. Aunque, realmente, no hay que creer mucho en estas palabras pues como Dewey dijo una vez: "No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme".

El propio presidente de Marvel ya había bajado las ilusiones de un retorno para Chris Evans

En enero llegó un informe de que Chris Evans estaba en conversaciones tempranas para un posible regreso al Universo Cinematográfico de Marvel después de aparentemente retirarse como Capitán América con Avengers: Endgame . El propio Evans recurrió a Twitter para tratar de calmar la tormenta de emoción diciendo simplemente: "Noticias para mí". El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, tuvo que salir e intervino en el asunto.

"Rara vez respondo no a nada porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el hombre mismo", le dijo Feige a Entertaiment Weekly en una entrevista para Falcon y el Soldado de Invierno.

