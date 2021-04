Batman ha derrotado fácilmente a estos Avengers de Marvel

Batman ha logrado vencer a seres muy por encima de su poder en distintas ocasiones, aun cuando no tiene más poder que el de sus armas, armaduras e inteligencia. No sólo ha derrotado a los villanos del Universo de DC Comics, sino que también a algunos de Marvel.

En diversas ocasiones DC y Marvel se han unido para complacer a los fanáticos y han hecho interesantes crossovers, como los que estamos por presentarte.

The Hulk

Incluso Superman ha tenido problemas para derrotar a Hulk. Pero gracias a que el gigante esmeralda es pura fuerza bruta y, básicamente, inmortal, se podría creer que Batman logró vencerlo con su intelecto, pero no es así. El hombre murciélago tuvo que arrojar una cápsulas de gas para dormir, pero Hulk decidió aguantar la respiración para que el gas no lo afecte. En respuesta, Batman le da una patada en el estómago con tal fuerza, que Hulk suelta el aire y se ve obligado a respirar el gas. Suena un poco tonto, pero así fue. Ocurrió en Batman vs The Incredible Hulk de 1982.

Fue un cómic poco común. Foto: Especial.

The Punisher

Si piensas que The Punisher no es un Avenger, pero estás muy equivocado, pues Frank Castle se ha aliado con los vengadores un par de veces. Bueno, una vez aclarado eso, Batman y Frank se enfrentan en un par de ocasiones en el mismo cómic y en ambas sale victorioso Batman. Y aunque en teoría son muy parecidos, Bruce Wayne se impuso por ser un mejor. Fueron dos números escritos en 1994.

Punisher casi mató a Joker. Foto: Especial.

Captain America

Este Vengador se enfrentó a Batman en los eventos que ocurrieron cuando ambos universos, el de DC y el de Marvel, se tuvieron que enfrentar en la década de los 90. Batman sostuvo una pelea increíble con el Cap, quien perdió, pero no por falta de habilidad, sino porque en realidad eran los fans quienes decidía quién saldría avante.

DC vs. Marvel ocurrió en 1998. Foto: Especial.

msb