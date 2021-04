Chiquis Rivera: Julio Preciado ADVIRTIÓ a Lorenzo Méndez que no se CASARA con la hija de Jenni Rivera

Recientemente Lorenzo Méndez explotó con la prensa y pidió que le dieron la vuelta a la página pues ya no quería ser relacionado con su exesposa Chiquis Rivera, sin embargo, en entrevista para Hoy el cantante de regional mexicano reveló que uno de sus amigos le aconsejó no casarse con la hija de Jenni Rivera.

Luego de su polémica relación, Lorenzo Méndez reveló que fue el también cantante Julio Preciado quien le aconsejó que no se casara con Chiquis Rivera, misma advertencia a la que hizo caso omiso.

¿Por qué no quería que se casara con ella?

De acuerdo con el propio Lorenzo Méndez, Julio se acercó a él como amigo y le aconsejó que no llegará al altar con Chiquis pues podría tener muchos problemas y le dijo que era mejor que se relacionara con alguna mujer que no se dedicara a lo mismo que él o que no fuera del medio del espectáculo.

Por otra parte, Lorenzo Méndez aclara los rumores que aseguran que sigue buscando estar cerca de su exesposa y es que muchos aseguran que se mudó muy cerca de la casa de Chiquis.

Ante esto Lorenzo asegura que en su vida no todo tiene que ver con la hija de Jenni Rivera, sin embargo, si le tiene un gran cariño pues fue una parte importante en su vida.

