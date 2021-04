Diego Boneta luce IDÉNTICO a Luis Miguel al recrear la portada del disco "Aries"

En aras de que se estrene la segunda temporada de la serie biográfica del cantante Luis Miguel, la polémica y expectativas entorno a esta producción siguen creciendo.

En este sentido, el paradero de la madre de Luis Miguel se ha convertido en el misterio más grande que rodea la vida del famoso cantante, pues hasta hoy en día no se sabe qué paso a ciencia cierta con la extraña desaparición de Marcela Basteri, cuando el cantante apenas era un niño.

Esta será precisamente parte central de la trama que seguirá la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, misma que es protagonizada por Diego Boneta.

Diego Boneta en la portada del icónico disco de Luis Miguel

Y es precisamente este talentoso actor quien se ha manifestado muy emocionado mientras espera los días para el estreno de la segunda temporada de la serie que cuenta la vida y las polémicas que ha atravesado "El Sol" desde que era niño.

Es precisamente por este motivo que el famoso actor ha compartido con sus seguidores una nueva imagen que es parte importante de la trama de la bioserie.

Fue mediante su cuenta de Instagram que el actor mexicano dio a conocer una imagen en donde aparece posando al puro estilo de Luis Miguel presumiendo la portada del disco “Aries”.

Junto a la postal, Boneta escribió: “De-ja-te llevar por la música ¿Adivina qué canción no puede faltar en esta nueva temporada? @luismiguellaserie 5 days to go! #LuisMiguelLaSerie”.

Cabe recordar que uno de los primeros avances de esta temporada muestra un show ofrecido por “El Sol” en los años 90 interpretando el tema “Que nivel de mujer”, mismo que nace de la producción discográfica que presume Diego en dicha imagen.

En suma, mediante la cuenta de Instagram del proyecto de Netflix se publicó una imagen de Juanpa Zurita dando a vida a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, para confirmar que solo faltan 5 días para el estreno de la esperada serie.

La portada original del disco "Aries" de Luis Miguel. Foto: Especial

fal