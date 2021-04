Las peores y absurdas frases de Ricardo Arjona para reir a carcajadas

Mucha gente lo odia, muchas otras más lo aman, sin embargo en algo que sí coinciden muchas personas al escuchar las letras de Ricardo Arjona es que son más que únicas y no se puede explicar la música en español si su presencia.

Su lírica para sus seguidores es sincera y auténtica, mientras para los demás, es cursi, repetitiva y muchas veces misógina.

Para el cantante y compositor guatemalteco, esto no es ajeno pues en el tema "Escribir una canción" de su material "Poquita Ropa", se refirió así al repertorio que, pues aseguró que muchas veces le resulta insatisfactorio ya después de haber sido publicado.

"Si escribí por escribir algunas veces pa' aumentar el inventario en la despensa. Si un encargo me obligo al sacrilegio de sentirme un arquitecto de emociones (...)", menciona esta canción Ricardo Arjona.

Sin embargo a lo que venimos hoy es reír un poco nos gusten o no sus canciones somos conscientes que alguna vez las hemos escuchado. Por tal motivo a continuación te dejamos algunas frases de sus canciones.

Canción "Historia del portero"

"Yo era el portero del edificio 32. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse”.

Canción "Casa de locos"

"Tu perro no me deja en paz ni un rato en plena reunión familiar le hace el amor a mi zapato. Y los arañazos en mi espalda son por culpa de tu maldito gato".

Canción "Si yo fuera"

"Si fuese Demi Moore, no habría proposición indecorosa por menos de un millón. Me hubiese ido a acostar con cualquier cosa".

Canción "Qué voy a hacer conmigo"

"Ahora que no estás, ogar lo escribo sin h (...)".

Canción "Ladrón"

"Soy el ladrón que robó tus muñecas, te quitó las calcetas y te hizo mujer (...)"

Canción "Guerrero a su guerra"

"El reloj, disparando minutos y tu ausencia, asesinando el tiempo. La radio, rovocando el recuerdo y a mi teléfono le urge tu voz".

Canción "Tú, mi amor"

"Me gusta verte en la cocina con sartén en mano, que me sirvas un vaso de leche con un te amo".

Canción "Uno + Uno es Uno"

"Estás cuando no estás. Hasta en lo que no estoy pensando estás, porque si no estás te invento (...)".

mavr