¡Una baja más para Malverde! Ivonne Montero da positivo a Covid-19

Luego de que en días pasados, trascendió la noticia de que el actor Alan Slim, integrante del elenco de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’ resultó contagiado de Covid-19, ahora una nueva baja se suma a la producción luego de que la talentosa y atractiva actriz mexicana, Ivonne Montero, informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que también ha resultado contagiada a Covid-19.

Con un video en el que se mostró algo desmejorada pero con buena actitud, Ivonne Montero hizo del conocimiento de sus fans su estado de salud “Pues nada, les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó”, se le escucha decir a la talentosa actriz.

Si bien en días pasados Ivonne confesó que según las pruebas realizadas por la producción de la serie habían arrojado que tenía anticuerpos sin haberse enfermado, resulta que sí se contagió y tiene alrededor de 7 días con el virus.

Sobre los síntomas que ha experimentado tras su contagio la guapa modelo dijo haber sentido dolor de cuerpo muy fuerte, dolor de cabeza, dolor de los globos oculares, una parte de su cuerpo de la cual dijo le “dolían horrible” durante varios días, además de presentar algo de tos.

Cabe señalar que diversos casos de covid-19 se han registrado en esta producción de la cadena Telemundo siendo los de Alan Slim y Mariana Semprún los primeros en registrarse.

Estado de salud mejorando

Sobre si alguno de sus familiares había resultado contagiado del virus, Ivonne Montero, explicó que su hija Antonella afortunadamente se encuentra viviendo desde hace varias semanas con sus abuelos, por lo que no hubo manera de que se contagiara.

De igual forma la actriz dijo que siente que su condición va evolucionando de buena forma, a pesar de que en la grabación donde informó de su caso se le ve constipada.

Finalmente la talentosa actriz hizo un llamado para que todos sus fans sigan cuidándose y no bajen la guardia pues la pandemia aún no ha terminado y los contagios pueden darse en cualquier parte si no se toman las medidas adecuadas.

