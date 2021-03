8M: Aislinn Derbez califica de "ABSURDO" que MUJERES tengan que LUCHAR por demostrar que merecen un lugar digno

La actriz Aislinn Derbez se pronunció en las redes sociales con un pensamiento muy importante sobre la representación de este 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en dónde calificó de "absurdo" que aún haya prácticas del siglo pasado y no se pueda evolucionar con las mujeres.

La hija de Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para compartir un texto que trabajó en colaboración con una de sus mejores amigas y en la que expresó totalmente algunos de sus pensamientos y sentimientos sobre lo que sucede en la actualidad y los problemas que aún existen.

Aislinn compartió que entre ambas hicieron una investigación al respecto de algunas situaciones que se presentan en México sobre hombres y mujeres y resaltó que es increíble que no se le pueda dar un pago digno en muchas ocasiones a las mujeres, que lo merecen de igual manera que los hombres.

El hogar, un tema que tocó Aislinn

Uno de los temas que tocó fue los temas del hogar y es que muchas veces no se valora el trabajo que hacen las mujeres dentro de una casa, sino que a veces se destaca más cuando hombres realizan ciertas actividades que generalmente no hacen y que la misma gente los destaca.

Este es un extracto que publicó Aislinn en sus redes sociales sobre este tema en particular y destacó la labor que realizan las mujeres en el hogar y que muchas ocasiones no es valorado cómo se debería por los hombres o las mismas mujeres que entre sí a veces no se apoyan.

"En México las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (limpieza, cuidado de l@s hij@s, administración del hogar, etc.): es decir, las mexicanas dedican tres veces más tiempo que los hombres a dicho trabajo... O planteado de otra manera: una mujer dedica alrededor de 7 horas al día a trabajo no remunerado, mientras que el hombre en promedio dedica solamente 2.5 hrs. a tareas de este tipo", expresó la actriz en su red social de Instagram.

Finalmente, en otra parte de su texto, afirmó que era increíble y "absurdo" que ciertas dinámicas o patrones se estuvieran repitiendo en pleno siglo XXI y solicitó de manera contundente que es necesario que los hombres no se sientan amenazados por el éxito de una mujer, sino al contrario, dar ese apoyo para ser mejores.



