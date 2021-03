Danna Paola lanza vibrante MENSAJE tras MARCHA de 8M; "Mujeres, dejemos de tirarnos mier..."

La cantante Danna Paola sin duda alguna es una de las voces más autorizadas que existen actualmente en el mundo del espectáculo y esto lo ha conseguido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, un trabajo que no sólo ha sido en México, sino que se atrevió a atravesar el Atlántico y brillar en Europa.

Danna Paola expresó su molestia este domingo cuando se pusieron las vallas afuera de Palacio Nacional y emitió algunas historias de Instagram, donde incluso una de ellas la acompañó con la imagen de nuestro fotoreportero Daniel Ojeda, en dónde señaló que las cosas en México no estaban priorizadas.

Por esa razón, vinieron algunas historias en las que mostró su apoyo de manera notable a todas y cada una de las mujeres del mundo, en donde ahora este lunes 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ha enviado un contundente mensaje en sus redes sociales.

La cantante ha expresado su amor y su cariño por todas las mujeres y ha pedido de manera expresa que ellas no se callen, que no tienen porqué guardar silencio más y la lucha debe de mantenerse día a día, siempre, con el objetivo de que cada vez sean menos las mujeres asesinadas o trasgredidas en el mundo.

Por ello, Danna Paola publicó una serie de imágenes en su cuenta oficial de redes sociales acompañado con un sólido mensaje de apoyo a sus seguidoras y de paso hacerle entender a muchos de los hombres que también la siguen el por qué se mantiene esta lucha en pro de las mujeres.

El mensaje de Danna Paola

"Un año más luchando juntas, y un año más exigiendo igualdad y respeto, no nos detendremos jamás. Hermana yo te creo, hermana yo estoy contigo. Mi pensamiento una vez más. HOY YA NO ME CALLO, CALLA TÚ. ELLA TIENE DERECHO A VIVIR, Y QUE NO LA MATEN", con esto abrió su mensaje la actriz de Élite en su cuenta oficial.

Y acompañó esto con un mensaje muy especial, que ha transmitido en este tipo de días, en dónde las mujeres muestran sororidad entre ellas mismas y fortaleza.

"Sí, que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte como de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus ganas de quedarte dormida haciéndote pensar que es pecado despertar , Que no te entierren bajo la hierba del deber de la obediencia, que crece con el riego de quien te aprovecha y te enterrara hasta hacerte invisible.

Que no alarguen tu falda hasta las rodillas los que quieren que vivas con ellas hincadas en el suelo.

Que no te hagan cavar tu tumba con tu propia fuerza que te tapes la boca con las vendas, con las que deberías unir tus heridas, y que vivas para que otros disfruten de la existencia. Mujer, nunca te mueras.

Ni que que te maten luchando ni que te mueras tu callando", publicó la cantante en su cuenta oficial.

Y sentenció con una última frase en la que pidió que no se ataquen entre mujeres, porque lo importante es apoyarse, no ponerse el pie ni agredirse entre ellas mismas. "Mujeres, también dejemos de hacernos mierda entre nosotras, apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ganar".

hgm