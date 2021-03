Meghan Markle y el príncipe Harry revelan que su segundo bebé ¡es una niña!

El día tan esperado llegó, la entrevista de los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry, con Oprah Winfrey ha lanzado detalles sobre la relación de la actriz con la familia real británica, así como algunos de su vida privada.

Uno de los más esperados y que provocó gran alboroto entre sus seguidores, fue la noticia de que la pareja espera una niña para su segundo bebé. Aunque dudaron por un momento en revelarlo, ambos consintieron en hacerlo público.

"Tener un niño y luego una niña, ¿qué más podemos pedir?", dijo el príncipe Harry durante la entrevista en la que la pareja lució feliz ante la noticia, misma que se nubló al hablar sobre lo que sufrió Meghan durante su primer embarazo con la familia real.

Los duques de Sussex anunciaron el segundo embarazo de Meghan el Día de San Valentín de este año, con una emotiva foto en la que ambos disfrutaban de un momento a solar alejados de la polémica real.

Racismo en la familia real británica

Durante la entrevista, Meghan Markle habló sobre algunos conflictos que tuvo con la familia real durante su primer embarazo, pues señaló que externaron su preocupación sobre el tono de piel de su primer hijo, Archie.

“Esos meses en que estaba embarazada (…) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, dijo Meghan.

Además, aclaró los rumores que la señalan de haber hecho llorar a su cuñada, Kate, a lo que respondió que no era cierto y que habría sido todo lo contrario: “Ella me hizo llorar a mí (…) Unos días antes d ella boda, estaba moleta por los vestidos de la niña de las flores y eso me hizo llorar”.

“No creo que sea justo para ella entrar en detalles sobre eso, porque se disculpó”, aclaró Meghan; sin embargo, sí habló por todo lo que sufrió mientras estuvo con la familia real, incluso de la boda en la que aseguró no fue lo que ella esperaba.

