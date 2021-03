Pepe Le Pew es acusado de fomentar el abuso sexual entre niños

El personaje de caricatura Pepe Le Pew fue señalado por, supuestamente, fomentar el abuso entre los menores que miran este tipo de contenidos. Todo esto fue señalado y expuesto en redes sociales por el columnista de The New York Times, Charles M. Blow.

La situación surgió a raíz de que ya no se imprimirá Six Seuss Books Bore a Bias (Seis libros de Seuss tienen prejuicios), por tal razón Charles M. Blow dedicó una dura crítica al personaje, señalando que fomentaba actos de discriminación, racismo y sexismo que vienen incluidas en caricaturas.

En este sentido, el columnista hizo referencia al personaje de Looney Tunes, este tierno, curioso y escurridizo zorrillo Pepe Le Pew, a quien acusa de normalizar la cultura de la violación con sus acciones, en las que acosa a una gatita.

También tundió a Speedy González

Blow también criticó la relación de personajes como Speedy González que, desde su punto de vista, perpetúan el estereotipo del mexicano.

En el caso Pepe Le Pew fue más polémico y describió una serie puntos o aspectos a reflexionar sobre las acciones del personaje.

- Agarra y besa a una chica extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad.

- Ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera.

- Cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar.

Para finalizar, el periodista reflexionó: "Esto ayudó a enseñar a los niños que 'no' en realidad no significaba no, que era parte del 'juego', la línea de partida de una lucha por el poder. Les enseñó a superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer era normal, adorable , gracioso. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de HABLAR", indicó.

maaz