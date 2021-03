¡No solo Chabelo! Roberto Gómez Bolaños también formó parte del mundo de los Superhéroes

Roberto Gómez Bolaños o Chespirito es uno de los íconos más importantes de la televisión mexicana. Pero más allá de entretener a muchas generaciones, siendo el Chapulín Colorado uno de los grandes personajes, mismo que lo llevó a formar parte del mundo de los superhéroes, ya que con su chipote chillón ayudaba a combatir el crimen.

El mundo de Marvel y DC Comics le enseñaron al mundo que personajes como Superman, Batman, Ironman, el Hombre Araña son superhéroes debido a que tienen súper poderes que los ayudan a combatir el crimen en sus respectivas ciudades o mundos, pero para Chabelo y Chespirito eso no era necesario.

Para el amigo de todos los niños interpretó una película donde gracias a su enorme tamaño y su musculatura eran suficientes para derrotar a monstruos, por lo que se dice que llegó a interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de Marvel, así es a Hulk, ya que solo le faltó pintarse de verde y desgarrar las prendas para poder ser comparado.

Ahora, se tiene que recordar que Chespirito también interpretó a un héroe, que a diferencia de los creados por DC Comics y Marvel, él era uno de verdad, ya que no contaba con súper poderes que lo hacían prácticamente indestructible o inmortal, él solo tenía su chipote chillón y su intuición como principales armas para combatir al crimen.

Por lo que al fallecer el humorista mexicano, se hizo viral una foto donde se veían a muchos superhéroes llevando el altar del Chapulín Colorado, esto haciendo referencia a que formaba parte de este mundo sin contar con poderes sobrenaturales que lo ayudaran a luchar contra el crimen.

¿Qué es un superhéroe para Roberto Gómez Bolaños?

En una entrevista con Carlos Abrevaya, el actor, director, escritor y comediante le explicó al mundo que un verdadero héroe no es aquel invencible que cuenta con poderes sobre naturales o el que viene de otro planeta y es indestructible; sino que es aquel que lucha contra todos sus miedos para salir de los problemas. "Superman y He-Man no son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado".

"El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino de superarlo. Aquellos no tienen miedo: Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo: es torpe, débil, tonto, etcétera. Y consiente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe", dijo el humorista mexicano.

