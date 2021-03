¿Erika Buenfil es una madre celosa? Esto es lo que dijo la REINA del Tiktok

Luego de que hace unos días el hijo mayor de Erika Buenfil dedicará un romántico mensaje a su guapa novia tras celebrar su primer mes de noviazgo con la joven, la actriz habló sobre los celos de una madre.

La actriz mexicana aseguró NO ser una madre celosa, como muchos rumoran y señalando a la artista como una madre aprensiva, por lo que durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México comentó: “estoy contenta yo, me da gusto verlo bien, me da gusto verlo correspondido, y bueno, pues así es la vida ¿no?”.

“Sigue siendo un muchacho muy jovencito y que está en la mera edad que está despertando, que me parece perfecto, y me emociona además, ¡muchísimo!, lo compartimos y lo apoyo, y pues así de padre”, agregó.

Y al ser cuestionada sobre si era celosa, Buenfil dijo: “nooo, no, fíjate que yo soy muy feliz que quieran a mi hijo, y adelante y él está contento, qué es lo más lindo también”.

Finalmente, la artista destacó que su postura sería distinta si supiera que la pareja de su hijo no es la persona correcta para él.

“A lo mejor si fuera una niña desagradable o lo que sea, no celosa, pero pues ni modo, son sus propias experiencias, pero no, no soy celosa, soy muy abierta, soy una mujer muy trabajadora y me encanta que él también empiece a volar para sus cosas personales, para su vida, está muy bien”, remató.

alg