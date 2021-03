Grettell Valdez fingió estar embarazada sólo por complacer a Patricio Borghetti, pero tremenda sorpresa que se llevó

Recientemente la actriz Grettell Valdez se confesó con su amigo el conductor Yordi Rosado a quien reveló algunos de los momentos más difíciles de su vida pero también algunos muy divertidos, tal y como la vez que fingió estar embarazada y todo por complacer a su entonces esposo Patricio Borghetti.

De acuerdo con la actriz ella es muy detallista cuando hay una fecha especial para celebrar, sin embargo, en uno de sus aniversarios con el conductor de Venga la Alegría debido a la carga de trabajo no tuvo tiempo para planear nada para sorprender a su esposo.

Manola Diez la sonsacó

En ese entonces, la actriz se encontraba grabando la telenovela “Lola érase una vez” a lado de grandes actores entre ellas Manola Diez a quien confesó que se le había olvidado preparar algo para su esposo, fue entonces que su compañera de grabación la cuestionó sobre qué era lo que haría más feliz a “Pato” y Grettell no dudó en revelar que lo que más quería su esposo era ser papá.

Fue entonces que Manola Diez le propuso que alterara una prueba de embarazo casera para así salir del paso del aniversario, queriendo o no, Gretell aceptó, sin embargo, al hacer la prueba no tuvo que pintarla ni nada pues salió positiva, pero la esposa de Borghetti no creyó mucho en la veracidad de esta por lo que ella siguió con la supuesta broma.

Cargo de consciencia

Al llegar al restaurante en donde celebraron su aniversario, Grettell le dio la prueba de embarazo por lo que Borghetti muy emocionado comenzó a gritar por todo el lugar que sería papá.

Grettel convencida que era una prueba falsa (pues dudó de la veracidad del resultado) se sintió muy mal pues sabía que estaba ilusionando a su esposo; fue entonces que al otro día le dijo a Borghetti que mejor fueran a un laboratorio para hacer una prueba de sangre pues ella no creía en las pruebas caseras, él aceptó.

Noticias Relacionadas Querido conductor de Venga la Alegría se portó como patán; abandonó su matrimonio por nuevo amor

Convencida de que sería un resultado negativo, ya se preparaba para consolar a su esposo, cuando recibieron la llamada del laboratorio para darles la feliz noticia de que la actriz sí estaba embarazada y tenía ya dos semanas de dulce espera.

bmz