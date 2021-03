Grettel Valdez estuvo cerca de la muerte; pensó en suicidarse cuando Patricio Borghetti la dejó

Como cada semana Yordi Rosado presentó una entrevista en su canal de youtube en esta ocasión tocó el turno de la actriz Grettel Valdez quien abrió su corazón y entre lágrimas confesó lo difícil que la ha pasado desde que es una niña.

Uno de los episodios más fuertes para Grettel Valdez fue cuando entró en una depresión, producto de su reciente separación de su entonces esposo y padre de su hijo Santino, el también actor Patricio Borghetti.

Se quiso morir

Grettel reveló que llegó a pensar en el suicidio pero no tuvo las agallas para poder quitarse la vida, así lo compartió en entrevista, pues la actriz cuenta que para ella fue muy difícil procesar todo lo de su separación y a pesar de que hizo todo por que su matrimonio no terminara, el padre de su hijo no quería lo mismo que ella.

La vez que pensó en suicidarse, Grettel cuenta que fue cuando Patricio Borghetti se llevó por primera vez a su hijo Santino para pasar tiempo con él fue entonces cuando la actriz no pudo más y agarró una botella de licor y le habló a una de sus mejores amigas pues no podía sola con la situación.

Belinda la sacó de la depresión

A pesar de que la actriz de telenovelas como “Clase 406”, “Camaleones”, “Rebelde”, “Cuando me enamoro” entre muchas otras más, estaba en su “peor” momento recibió una llamada de la productora Rosi Ocampo.

En esta llamada la invitó justamente a grabar la telenovela Camaleones a lado de Alfonso Herrera y Belinda, Grettel se negó inmediatamente a participar pues según ella estaba en su peor momento y además físicamente estaba fea y “ruca”.

A pesar de que Grettel no quería estar a lado de Belinda debido a que era una “Diosa” hablando físicamente, fue la propia novia de Christian Nodal quien sin saberlo la ayudó a salir de su depresión.

Y es que de acuerdo con Grettel Valdéz, Belinda todos los días le decía algo bonito y así le subió la autoestima hasta que pudo nuevamente confiar en ella misma y sentirse bella.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 37:54

