Marvel Studios: Este es el calendario de estrenos de sus películas 2021-2022

Desde la llegada de los superhéroes de Marvel al cine, los fanáticos se han acostumbrado a que cada año hay un nuevo estreno o un personaje que tiene una adaptación a la pantalla grande, sin embargo, la pandemia por el Covid-19 ha cambiado el panorama de estrenos, por lo que Marvel Studios actualizó hace unos días su calendario de películas para la temporada 2021-2022.

Uno de los casos más evidentes que se ha visto afectado por la pandemia es Black Widow, cuyo filme estaba programado para llegar a las salas de cine en mayo de 2020, pero ante el brote del Covid-19 su estreno se ha visto postergado en muchas ocasiones, incluso se llegó a hablar de que sólo llegaría a la plataforma Disney Plus.

Pero también la producción y fechas de rodaje se han visto retrasadas, por lo que la mayoría de los filmes sufren constantes cambios en tu día de estreno, ya sea por los contagios o porque existen riesgos para los actores o el equipo detrás de cámaras.

Así quedarían las fechas tentativas de estreno:

2021

- Black Widow: 9 de julio.

- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre.

- Eternals: 5 de noviembre.

- Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre.

2022

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25 de marzo.

- Thor: Love and Thunder: 6 de mayo.

- Black Panther 2: 8 de julio.

- Capitana Marvel 2: 11 de noviembre.

