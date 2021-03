Exatlón México: Dan Noyola reaparece en VLA y habla sobre sus planes tras salir del reality

Dan Noyola reapareció esta mañana en el foro de Venga la Alegría luego que tras una lesión abandonara las playas de Exatlón México; de visita en el matutino de TV Azteca el ciclista profesional habló sobre la operación a la que fue sometido y reveló cuáles son sus planes ahora en adelante.

Conocido también como “Relámpago”, Dan Noyola participó junto a sus excompañeros de competencia Mas Wow, Adrián Medrano, Patrick Loliger, Cecy Wushu y Yusef Farah con quienes recordó los emocionantes momentos que vivió durante su participación en las tierras de República Dominicana.

Dan Noyola tuvo que abandonar la competencia luego de haber recibido un contundente golpe en la nariz a solo unos días de llegar a la gran final del reality show. Tras regresar a México, el potosino se sometió a una operación en la nariz, para de esta manera acabar con sus malestares físicos, intervención que no tuvo mayores complicaciones y pudo recuperarse de manera satisfactoria.

Uno de los atletas favoritos del público

No cabe duda que Dan Noyola se convirtió en uno de los atletas favoritos del público durante los meses en que participó en Exatlón México y este miércoles pudo recordar en Venga la Alegría algunos de los momentos más emblemáticos que vivió junto a sus compañeros de competencia.

El ciclista profesional destacó además como uno de los atletas más dinámicos y hábiles en las diferentes competencias, su liderazgo lo caracterizó e hizo ganarse el aprecio y admiración no solo de sus compañeros sino también del público. Su destreza en los circuitos fue notoria y por ello su salida marcó el giro de las competencia. Aún se recuerda el último día que pasó Dan Noyola en Exatlón México, cuando se despidió con un contundente mensaje:

“¡Gracias por todo su apoyo! Se termina esta aventura para mí, no de la manera que me habría gustado, pero todo pasa en esta vida por alguna razón aunque ahora no entendamos por qué. Me voy con el corazón lleno de tantas experiencias y con personas maravillosas,” declaró Dan Noyola en aquella ocasión ante sus compañeros y amigos.

