Esto tuvo que hacer Adamari López para no guardarle rencor a Luis Fonsi

La actriz y conductora Adamari López volvió a recordar lo difícil que fue enfrentar el divorcio con Luis Fonsi mientras estaba pasando por un tratamiento contra el cáncer de mama, y confesó que tuvo que ir a terapia para no guardarle rencor al cantante puertorriqueño.

Durante una entrevista con la presentadora María Celeste Arrarás, la protagonista de Amigas y Rivales, reveló el proceso al que se sometió para impedir que el rencor que pudo haberle guardado a su ex no le siguiera haciendo daño.

“Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con a lo mejor el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”, explicó Adamari.

Sin mencionar el nombre del intérprete de Despacito, López dijo que no hay que obligar a las personas a vivir algo que no quieren, por ello indicó que es mejor dejar ir y abrir "los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida”.

La conductora de la televisión estadounidense admitió que por mucho tiempo impidió que su separación le doliera, sin embargo, pronto se dio cuenta que al no aceptar sus sentimientos se estaba haciendo daño.

“Tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo aun cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo”, detalló.