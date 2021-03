Covid-19 afectó voz de Yuri y lastimó sus cuerdas vocales

Para Yuri la experiencia después de tener COVID-19 ha sido un reto, para volver a cantar tuvo que tomar desinflamatorios ya que la enfermedad le lastimó sus cuerdas vocales y la voz no era suficiente para entrar al estudio de grabación.

“El estar meses sin cantar afectó mi garganta, es un músculo que al no utilizarlo se aguada, el volver a ejercitarlo y colocar la voz me costó trabajo, pero lo que me ayudó fue la fe”, comentó.

La cantante había mantenido en silencio su contagio, fue hasta febrero que publicó que se había enfermado mientras grababa el reality, ¿Quién es la máscara?, en sus redes sociales explicó que sufría de ansiedad y que estaba perdiendo el cabello, como secuela de la enfermedad.

“Soy una guerrera, en cada batalla quiero siempre estar al frente, no me rindo fácil. Ese espíritu se lo heredé a mi madre”, comentó la intérprete de Maldita primavera, en entrevista con El Heraldo de México.

Hace unas semanas La jarocha presentó el tema ¿Dónde quedo yo?, del cantautor Joss Favela, en el cual habla del desamor y con el que aseguró que muchos de sus fans se identificarán.

Explicó que la sesión para grabarlo se tuvo que repetir tres veces, hasta que la artista quedó contenta con el resultado. “Sacar un sencillo en la pandemia fue un milagro, valoré el tiempo, la vida y el ser creativa. Es una bendición transmitir mi talento a través de canciones, el 2020 me trajo muchas enseñanzas”, acentuó la veracruzana.

El video se hizo en Uayamon una hacienda que se encuentra en Campeche, la canción se grabó en un estudio donde solo estuvo la cantante, su esposo y el productor Armando Ávila.

La letra tiene palabras fáciles de entender, habla de los recuerdos, las caricias, las promesas y los momentos que pasaron en pareja. La COVID-19 ha sacado a relucir estas historias que se viven a diario en miles de hogares.

Para este año tiene proyectos en teatro, un reality y un álbum homenaje a sus 42 años de carrera, en el que realizará 15 duetos con diferentes artistas, quienes son sus amigos. “Este disco es un reto para mí, en él se encuentra cada momento inolvidable que he vivido, muestro los años de trayectoria, todo lo que he crecido y madurado como persona e intérprete”, expresó.

Por Isis Malherbe

