Alejandra Jaramillo reaparece para exigir JUSTICIA tras el asesinato del actor Efraín Ruales

Alejandra Jaramillo volvió a reaparecer después de dos meses del asesinato de su novio, el actor Efraín Ruales. Tomó sus redes sociales para dar un contundente mensaje a quienes la criticaron por tomarse un tiempo tras la muerte de su pareja; y sobre todo para exigir justicia.

Después de un largo tiempo fuera de los reflectores, se integró al programa de En Contacto, del canal de televisión ecuatoriano Ecuavisa. Antes a su aparición en la emisión colocó un post en sus redes sociales para dedicarle unas líneas al también presentador y a todas las personas que de una u otra manera han juzgado su proceder ante esta situación.

En el post de Instagram la conductora indicó que dos meses no son nada para recuperarse de una pérdida como esta, pues destacó que Ruales no murió por una enfermedad o un accidente, sino que lo asesinaron. "Dos meses no son nada cuando le dijiste te amo en la mañana y en la tarde lo viste dentro de un ataúd durmiendo eternamente", indicó.

En el escrito mencionó que ha vivido con miedo de que quienes perpetraron el crimen dañen a su hijo o su familia y dio a entender que no podía hablar de la situación debido a que hay un proceso legal, sin embargo, aprovechó para exigir justicia para el esclarecimiento del delito.

“Dos meses no son nada cuando estás a la espera de la justicia de un país como el nuestro! ¿Justicia? ¿Será posible? Ok continúo... a ti, que juzgas el dolor de alguien por un estado civil, no sabía que el amor o el dolor de una pérdida se miden por estar casada o soltera".

Finalmente, pidió a sus seguidores respetar el proceso de duelo de los demás, pues destacó que no importa si la muerte era de "un amigo, de una madre, de una novia, de un hermano, de un fan, TODOS son dolores y procesos diferentes".

Al aparecer en el programa, Alejandra vistió de blanco y portó una cadena que llevaba colgado un dije de girasol. Durante la transmisión acompañada de los demás conductores agradeció a la audiencia que le dio su apoyo durante esta etapa tan difícil.

“De todo corazón gracias porque pude sentir primero la influencia de un hombre maravilloso que tocó mi vida y que tocó la vida de ustedes, de algunos antes de partir y de otros luego de su partida...”.

Confesó que le fue complicado regresar a la emisión pues fue ahí en donde compartía créditos con Efraín Ruales y donde comenzó su historia de amor. Indicó que en varias oportunidades se cuestionó si la situación hubiera sido diferente y que seguramente el actor hubiera encontrado la respuesta en dios.

“Me cuestioné muchísimas cosas, me pregunté tantas veces, tantas cosas que sé que no tienen respuesta, pero también me ponía a hacer un análisis en qué hubiera pasado si hubiera sido diferente, si hubiera sido al revés. sí la que se hubiera ido hubiera sido yo.... la única respuesta de Efraín hubiera sido Dios ante tantos cuestionamientos"

Ruales, de 36 años, fue asesinado por un grupo armado el 27 de enero, cuando viajaba en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, en la región Costa. Según el reporte de las autoridades el actor habría recibido cuatro impactos de bala mientras iba a bordo de su camioneta.

