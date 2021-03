Sharon Stone confesó que su cirujano le AUMENTÓ el tamaño de sus senos SIN CONSENTIMIENTO

Sharon Stone es una de las mujeres más bellas alrededor del mundo y sin duda el icono de toda una generación; sin embargo, ni toda su fama la pudo salvar de ataques y machismo. La actriz confesó que en 2001 tuvo que pasar no por uno sino dos episodios fuertes y es que por cuestiones de salud se tuvo que someter a una operación pero cuando despertó tenía senos más grandes, todo sin su consentimiento.

De acuerdo con Stone, en aquella época la tuvieron que operar para extirparle algunos tumores benignos; sin embargo, su sorpresa cuando despertó fue que tenía los "pechos más grandes". Resulta que el cirujano con el que fue decidió ponerle unos implantes en los senos.

"Cuando me quitaron la venda descubrí que tenía unos pechos más grandes que antes, que según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas. Había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento, ni mi consentimiento. Pensó que me vería mejor con unos pechos más grandes y 'mejores'", confesó la actriz a The Times.

Sharon Stone FOTO IG sharonstone

La visita de su abuela... muerta

Stone, en esa misma entrevista, contó que durante ese mismo años sufrió un derrame cerebral y en el hospital recibió la visita de su abuela que llevaba 30 años muerta.

"Una noche me desperté con mi abuela Lela de pie a los pies de mi cama. Sé que suena razonable, pero es que mi abuela llevaba 30 años muerta. Su aspecto era precioso, olía muy bien. Estaba de punta en blanco, con su traje y su sombrero favoritos. Me dijo: -no sabemos realmente lo que te pasa, estamos trabajando en ello. Pero hagas lo que hagas, no muevas el cuello-'. Luego se fue", recordó la actriz.

A sharon la engañaron para no ponerse ropa interior

La actriz también contó cómo la escena que justo la convirtió en un sex symbol del cine fue hecha, en gran parte, gracias a una mentira. Stone aseguró que la producción de Bajos instintos la engañó para que en la escena que más quedó en la mente de los fans del cine no tuviera ropa interior.

"Me pidieron que me quitara las bragas porque reflejaban la luz, pero me aseguraron que no se vería nada", narró.

Días después, cuando la película estaba terminada la invitaron a verla y descubrió (en pantalla grande) que en la escena se contemplaba su zona íntima, según cuenta su reacción inmediata fue abofetear al director Paul Verhoeven. Tras varias pláticas tuvo que aceptar la escena pues era "lo mejor de la película".

vbs