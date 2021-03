Joan Sebastian no sabía que hacer con tanto dinero y así lo guardaba en el refrigerador

Joan Sebastian pasó a la historia como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, pues desde que lanzó su primer disco en 1975 obtuvo un éxito inesperado debido a su peculiar sentido del humor, energía y destacadas letras.

Gracias a su pasión externada en la música, Joan Sebastian conquistó de manera repentina millones de corazones a través de sus movidas melodías y poéticas composiciones, mismas que más tarde le harían merecer el apodo de "El Poeta del Pueblo".

Recordemos que el cantautor mexicano Joan Sebastian murió un 13 de julio de 2015, a los 64 años en su rancho debido a que padecía cáncer en los huesos, pero a pesar de su partida, recordamos el legado del famoso intérprete de "Tatuajes", quien sigue presente en cada una de sus canciones.

La fama repentina de Joan Sebastian

Para nadie es un secreto que Joan Sebastian, también conocido como "El Rey del jaripeo" gustaba de los lujos y de ser un amante empedernido de las mujeres, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad no dudó en hacerse de diversos bienes materiales que le hicieran homenaje a sus excéntricos gustos, especialmente en lo que refiere a los caballos y la vida en el rancho.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues al inicio en su carrera, el cantante no siempre tuvo éxito, además de que no siempre se dedicó a la música.

El joven Joan Sebastian fue a buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, por lo que durante sus primeros años en territorio norteamericano, el aún no famoso artista vivía en Chicago y era vendedor de autos y hacía comerciales para radio.

Fue precisamente durante esta época de Joan Sebastian cuando vivía en Chicago que el cantante grabó su primer disco, sin embargo, desde que comenzó a cantar comenzó a tener éxito inmediato, por lo que le ofrecieron una oportunidad para cantar en Texas ofreciéndole mil dólares diarios.

Habría sido por este motivo que, al principio, el entonces cantante poco conocido no sabía qué hacer con el dinero y lo metía en paquetes de aluminio en el refrigerador para guardarlos en su hogar.

