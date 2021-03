Los mejores MEMES sobre la visita de Louis Tomlinson a Cancún

Louis Tomlinson es un cantante y compositor británico que ingresó al mundo del espectáculo gracias a su participación en el programa “The X Factor”. Su carrera formal comenzó con la exitosa banda “One Direction”, misma que alcanzó los primeros lugares en las listas de discos más vendidos.

Después de que la banda anunciara su separación, los cinco miembros tomaron caminos distintos. En cuanto a Louis, se lanzó como solista y su debut fue el álbum “Walls”, en enero de 2020. A pesar del impacto que provocó la noticia de su ruptura, las fanáticas continúan apoyando a cada uno de los integrantes.

Por eso, cuando inició el rumor de que Louis Tomlinson viajaría a Cancún, las fanáticas mexicanas comenzaron a planear sus estrategias para verlo y no dudaron en compartir su creatividad con los usuarios de Twitter.

El rumor comenzó con una nota de voz en la que una mujer compartió la información que le mandó una de sus amigas:

“Una amiga mía me mandó mensaje y me dijo que se encontró a Louis en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ella iba a Cancún. Entonces, probablemente, Louis también vaya a Cancún”.

De acuerdo con esta versión, el cantante estaba acompañado de un guardaespaldas, portaba una gorra y el cubrebocas obligatorio, por lo que solo se le veían los ojos.

“Nada más volteó, se dio cuenta de que era él, le sonrió y el le devolvió la sonrisa. Después, dicen que se fue como a otra fila, porque pues él no tiene que hacer fila, y dice que no se cortó el pelo y que no iba con su novia, que iba solo”.