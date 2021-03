¡Zayn Malik confiesa! Este ex integrante de One Direction es su favorito

Es posible que Zayn Malik haya dejado One Direction en 2015, pero todavía siente admiración por sus antiguos compañeros de banda después de que todos siguieron caminos en solitario después de su pausa. Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan y Zayn tuvieron una estrecha amistad mientras estaban en la banda y durante una entrevista con SiriusXM, Zayn ha estado celebrando los éxitos de Niall.

"Te diré una cosa, Niall es mi favorito." dijo el también cantante. "Ahí tienes. Niall hace la mejor música. Sí, diré que él hace mejor música que yo. Soy fan de Niall."

Recordemos que Niall lanzó su segundo álbum en solitario 'Heartbreak Weather' en marzo de 2020 y Zayn acaba de lanzar su tercero, 'Nobody is Listening'. A Zayn se le preguntó quién sería el "número dos" al compararse a sí mismo con sus ex compañeros de banda, pero Zayn insistió en que "no había comparación".

Respecto a la polémica de los Grammy's

Zayn también habló sobre cómo ha cambiado su vida desde que tuvo a su hija Khai con Gigi Hadid y se dirigió a su tweet criticando a los Grammy. “No tiene nada que ver con mi propio beneficio personal, porque si incluso me nominaran en esta etapa, no aceptaría el premio, porque no significa nada para mí”, dijo.

"Toda la organización no representa nada y no creo que muestre el mejor talento de la industria". Desde entonces, 'Ziall' ha sido tendencia en Twitter durante horas luego de la revelación de Zayn, con fanáticos recordando sus lindos momentos de amistad durante sus días de One Direction.

snd