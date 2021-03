¿Coquetearon? Taylor Swift y Harry Styles se reencontraron en los Grammys y sus fans enloquecieron: VIDEO

Durante la ceremonia de los premios Grammys 2021, celebrados el pasado domingo 14 de marzo, los fans de Taylor Swift y Harry Styles notaron que ambos llevan una gran amistad, a varios años de haber tenido un romance. Y, un video detrás de cámaras, muestra el cariño que se tienen.

Los dos tuvieron presentaciones en el escenario de la premiación, y se encontraron varias veces tras bambalinas, lo que hizo que los ojos se posaran sobre ellos y sus interacciones.

The Recording Academy dio a conocer el video donde se les ve intercambiar muestras de cariño. En el clip, que dura cerca de un minuto, se ve al ex-integrante de One Direction acercarse a la mesa de Swift y levantarse la mascarilla para saludar. Su conversación no alcanza a escucharse, pero se les percibe animados y sonrientes.

uD83CuDFA5 | Así fue el breve encuentro durante los #GRAMMYs de Taylor Swift y Harry Styles. pic.twitter.com/kgiZVWlW83 — Taylor Swift Spain (@taylorswiftes_) March 15, 2021

En otro momento de la noche, la autora de "Folklore" se mostró feliz luego de que Styles resultara ganador en la categoría 'mejor interpretación pop solista' por su éxito "Watermelon sugar". Ella también competía por ese galardón, sin embargo, reconoció el triunfo de su exnovio aplaudiendo de pie y asintiendo la cabeza.

Fue entre 2012 y 2013 que los ídolos sostuvieron una relación amorosa. Al terminar, lo hicieron en buenos términos y al poco tiempo, ella lanzó una canción inspirada por el vínculo sentimental, titulada "Style".

A varios años de eso, ambos se han convertido en grandes influencias de la música pop estadounidense. Y, ellos mismos se denominan como admiradores del trabajo del otro.

Aunque muchos quisieran ver una reconciliación amorosa entre Taylor Swift y Harry Styles, parece ser que eso no pasará, pues son únicamente son amigos. La cantante sostiene una relación, desde hace 4 años, con el actor Joe Alwyn. Mientras que el británico es novio de la actriz y directora de cine, Olivia Wilde.

