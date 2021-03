José Eduardo Derbez revela si existen o no fotos suyas COMPROMETEDORAS

El actor y conductor José Eduardo Derbez reveló si es que existen o no unas supuestas fotografías en donde aparece él junto con otros hombres en una situación muy comprometedora.

En entrevista para el programa Hoy, el conductor de Miembros Al Aire, fiel a su estilo aseguró que no tiene ninguna preocupación pues asegura que esas fotos no existen y si es que acaso llegara a salir algo de él no tiene problema alguno.

Y es que José Eduardo asegura que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tanto profesional como personal pues actualmente sostiene una relación amorosa con la influencer Paola Dalay.

Además ya habló con su novia sobre los posibles chismes que puedan circular de él pues el tener una relación con una figura pública como es José Eduardo Derbez no es algo sencillo pues siempre habrá algo nuevo que decir de él.

¿Por qué no presume a su novia?

De acuerdo con José Eduardo, ya aprendió la lección de tener una relación a los ojos públicos pues en esta ocasión quiere tener todo más privado y aclara ante las cámaras que si no comparte nada de su relación con Paola es por que prefiere mantener su amor lejos de la prensa.

Y es que asegura que el que no comparta nada sobre su noviazgo, no quiere decir que no quiera y respete a su pareja pues revela que se le hace algo absurdo aquellos que piensen que por no hacer pública en redes sociales su relación es poco importante para él.

bmz