Laura Pausini: Así fue como su disquera la HUMILLÓ y ella se repuso para demostrar que es la MEJOR

Este 24 de marzo a través de redes sociales el nombre de la italiana Laura Pausini se convirtió en tendencia, esto luego de que la historia que tuvo con su disquera hace dos años, cuando la intérprete de "Víveme" fue nominada para un Premio Grammy, se diera a conocer. Resulta que al recibir su la noticia, la hoy nominada al Oscar, fue humillada por las personas de su sellos discográfico, pues le dijeron que no le iban a pagar el viaje hasta Las Vegas, pues creían que no iba a ganar debido a su edad.

Ese episodio hizo sentir terrible a la cantautora a quien su familia levantó, pues fueron ellos quienes le dijeron que no importaba, que iban a ir a Las Vegas, ella se iba a presentar en los premios y si no ganaba no pasaba nada, iban a aprovechar el viaje para vacacionar.

Así lo hicieron y Laura no sólo asistió a la premiación, sino que ganó en la categoría en la que estaba nominada y jamás volvió a hablar con esa disquera de Italia.

La dignidad de Laura Pausini

Así que ahora que la cantante está en lo más alto con el Globo de Oro en la bolsa y la nominación, por primera vez en su carrera, al Oscar por la melodía "Yo sí", de la cinta de Netflix "La Vida por Delante", los de la disquera decidieron mandarle un arreglo de flores, pero quien fuese jueza de La Voz México lo rechazó y se los regresó.

Nominación al Oscar

La italiana no tiene el camino fácil rumbo a la estatuilla pues va a competir con "Fight for you", de H.E.R para la cinta "Judas y el mesías negro"; "Hear my voice", de Celeste para "El juicio de los 7 de Chicago"; "Husavik", de Molly Sandén y Will Ferrell para "Eurovision song contest: the story of fire saga"; y "Speak now", de Leslie Odom Jr. para "Una noche en Miami".

Leer a Laura Pausini y tener una sonrisa después del café en la mañana #FelizMiercoles pic.twitter.com/6sTJ4rlrds — Daniel (@dan16c) March 24, 2021

