Oscar 2021: Laura Pausini ÉSTE es el HERMOSO tema por el que fue nominada; VIDEO

Laura Pausini fue nominada el lunes 15 de marzo por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas al premio por la mejor canción original, gracias a la coautoría de la canción “Io Sì”, tema principal de la película “La vita devanti a Sé”, protagonizada por Sophia Loren.

Foto: Instagram @laurapausini

La nominación es compartida entre la famosa cantante italiana y la compositora estadounidense Diane Warren, quien ha sido postulada en 12 ocasiones al premio de la Academia.

Laura Pausini es la intérprete de la canción

En un comunicado de prensa, Laura ha dicho ser parte de una familia que, además de pedirle ser la voz para darle vida a la canción principal, está formada por un grupo de personas apasionadas, que se han dedicado enteramente a la creación artística de la película.

Además, dijo que la nominación la conmueve a nivel emocional porque no solo es importante para ella, sino también para su país y para la cultura italiana.

La compositora ya ganó un Globo de Oro, ahora busca ganar su primer Oscar

Pausini fue la encargada de traducir la letra escrita en inglés por Warren y la grabó en cinco idiomas, con el objetivo de darle mayor difusión al mensaje. Los títulos finales de las diferentes versiones son 'Seen' en inglés, 'Yo sí' en español, 'Eu sim' en portugués y 'Moi si' en francés, además de la versión italiana.

'La vita davanti a sé' fue dirigida por Edoardo Ponti y está disponible en Netflix. Cuenta la historia de Madame Rosa, una sobreviviente del Holocausto. La protagonista está a cargo de una guardería y entabla una rara amistad con Momo, un niño resentido de la calle.

Foto: Instagram @laurapausini

Debido a las características de la película, la cantante confesó que para ella era muy importante que la canción reflejara la calidad humana de la historia. En entrevista con The Associated Press, dijo:

“Es muy importante porque la canción llega en un momento específico de la película y mi voz, la canción, es la voz de Sophia que le canta a Momo'', dijo la cantante.

En los Premios de la Academia se enfrentará con 'Fight For You' de 'Judas and the Black Messiah', 'Hear My Voice' de 'The Trial of the Chicago 7', 'Husavik' de 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' y 'Speak Now' de 'One Night in Miami...'.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 93ra edición, será el 25 de abril en Los Ángeles.

