Golden Globes 2021: Entre gritos y alegría, Laura Pausini CELEBRA su premio a mejor canción

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción original por "Io Sì", tema de la cinta italiana "The life ahead".

La actriz no pudo contener su emoción y compartió a través de sus historias en Instagram la felicidad de haberse llevado el premio. En el video la cantante brinca junto a su equipo de trabajo, mientras que agradece a sus seguidores por el apoyo.

Esto es lo que echo de menos en la ceremonia. ¿Por qué no mostrar los gritos de alegria, los saltos y los abrazos? Lo mejor se queda fuera de la gala. #GoldenGlobes #GoldenGlobes2021 #GlobosDeOro #LauraPausini pic.twitter.com/GJegMBVLFi — For Your Consideration (@FYC_Oscar) March 1, 2021





"Io Sì" se impuso a "Fight for you" ("Judas and the Black Messiah"), "Hear My Voice" ("The Trial of Chicago 7"), "Speak Now" ("One night in Miami") y "Tigress & Tweed" ("The United States vs Billie Holliday").



Pausini grabó versiones de este tema en cinco idiomas: inglés, ("Seen"), español ("Yo Sí"), portugués ("Eu Sim") y francés ("Moi Si"), además de la versión en italiano, que es la que se hizo esta noche con el Globo de Oro.

Mensaje de Pausini para la humanidad

"Vi la película y llamé a mi equipo para decir que era esta la película en la que quería cantar", aseguró Pausini hace unos meses en una entrevista a Efe, y añadió: "Es el resumen de lo que yo quiero que mi hija aprenda. Un mensaje para toda la humanidad de solidaridad y de fraternidad".



"La vida por delante" -dirigida por Edoardo Ponti y protagonizada por su madre, Sofía Loren- narra cómo una superviviente del Holocausto cuida de niños abandonados.



Este filme, que supone el regreso de Sofía Loren a la gran pantalla a sus 86 años, optaba también en los Globos de Oro a la mejor película en lengua extranjera, categoría en la que finalmente se impuso "Minari".

Con información de EFE

