Laura Pausini rompe las fronteras del idioma

Para la cantante Laura Pausini la nominación que recibió a los premios Oscar por su tema "Io Si", de la película "La vita davanti a Sé", es un logro, porque no sólo es una letra con fuerte carga social, sino que además está en italiano.

“La canción es italiana, significa que hay una posibilidad para los otros idiomas, es romper muros, darnos las manos y estar libres de escuchar una emoción que no tiene idiomas... Creo que la Academia nos hizo un grandísimo regalo y espero que sea así siempre para muchas otras lenguas, que no escuchamos mucho. Esas cosas puedan enseñar también a las naciones como la mía que no está acostumbrada a ver las películas en idioma original”, detalló la intérprete.

Pausini sabe que la competencia es difícil, por eso aprovechó su charla con los medios para agradecer a sus padres y familia por apoyarla en su carrera, sobre todo en estos momentos de pandemia que consumían su creatividad. “Vivo todo esto como una niña que abre una caja de caramelos que nunca terminara, le debo todo a mi padre, siempre me dijo que no le gustaba que soñara en pequeño, se merece lo que tengo, su ambición es más grande que la mía y le debo todo”, dijo.

Sobre su nuevo material discográfico aún está en la selección de canciones, hasta el momento ha escuchado casi cien, pero se da tiempo para escuchar todo lo que llegue, porque quiere encontrar diferentes estilos. “Quiero escuchar mi voz en una balada o rock, no he elegido las letras, pero sí nuevos sonidos, ninguno es reguetón, aunque me gusta escuchar algunas”, contó.

Premios Oscar

Se ganó el Globo de Oro en dicha categoría en la pasada ceremonia.

Espera asistir a la gala de los Oscar en compañía de su familia, aunque sabe que por la pandemia será difícil.

Reconoció el apoyo de su esposo e hija, de hecho contó que sacó a su hija de su clase para poder ver las nominaciones.

Por: Patricia Villanueva

dgp