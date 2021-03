Herencia de Joan Sebastian mantiene divididos a sus hijos

Han pasado ya casi seis años desde que falleció Joan Sebastian, pero los problemas entre sus hijos no dejan de manifestarse, y es que la pelea por la herencia continúa. Recientemente, Julián Figueroa confirmó que desde hace un tiempo se encuentra distanciado de su hermana Juliana.

El también hijo de Maribel Guardia comentó que Juliana eliminó a toda su familia al grado de no hablarle a él, pese a que eran muy unidos cuando su padre todavía vivía.

Sin embargo, todas las diferencias y conflictos han sido a raíz de la herencia que dejó "El Rey del Jaripeo", pues se dividió entre sus ocho hijos, pero nadie ha recibido nada, mientras que Juliana argumenta que ya todos tienen algo.

Ante estos comentarios de Juliana, el joven cantante replicó que eso no es verdad. "Es que a nadie nos ha tocado nada, las casas que yo tengo, que son Las Palmas y un Rancho en Veracruz, me los dejó mi papá en vida, o sea, mi papá me los dejó muchos años antes de morir. Ella tiene propiedades en Estados Unidos que se las heredó en vida", expresó.

A pesar de todos los conflictos, Julián aclaró que su hermana es especial para él, por lo que siempre ocupará un lugar en su vida, sin embargo, siempre habrá posturas diferentes, pero aún así "la quiero".

