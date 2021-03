Exatlón México: Zudikey rompe el SILENCIO y aclara RUMOR que circula sobre ella

Zudikey Rodríguez, la atleta mexicana, rompió el silencio tras los rumores que circulan sobre ella en redes sociales, y no solo eso sino que también el pasado fin de semana, abandonó la cuarta temporada del reality show debido a una situación familiar. La atleta se convirtió en una de las participantes más destacadas de Exatlón, pues estremeció al público mexicano con sus múltiples habilidades deportivas.

La atleta tuvo una entrevista en el programa ‘Mimí Contigo’ para hablar de su valentía, fuerza y poder para afrontar las situaciones más complicadas de su vida. Zudikey abrió su corazón con la conductora Carmen Muñoz, quien escuchó atenta cada una de las palabras de la mexicana.

Ayer, la atleta Zudikey habló sobre el repentino fallecimiento de su abuelito, el deceso de su bebé Ethan en junio de 2009 y también sus múltiples logros en el ámbito deportivo.

Zudikey rompió el silencio contra los rumores

Mediante redes sociales surgieron rumores de la atleta y por ello rompió silencio durante la entrevista. Y es que Zudy aclaró si sufrió violencia doméstica mientras tuvo una relación con el también atleta Éder Sánchez.

La atleta mexicana aseguró que no sufrió violencia doméstica, y que incluso sus relaciones pasadas han sido buenas, confirmando que no ha habido ese tipo de violencia, que han sido respetuosas, pero en la vida tienes que aceptar que hay cambios y cuando ya no eres feliz tienes que moverte, tienes que buscar tu felicidad.

Actualmente, Zudikey Rodríguez sostiene una relación con el futbolista profesional Pato Araujo. Ambos se conocieron en la segunda temporada de Exatlón, donde escribieron una bellísima historia de amor que continúo hasta nuestros días.

dgp