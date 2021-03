Britney Spears quiere a Oprah para contar su HISTORIA

Puede que hayamos crecido cantando "Hit me baby, one more time", pero en los últimos años el sonido de Britney Spears nos ha dejado en gran medida cuestionándonos qué le ha pasado a la estrella. La estrella del pop estaba en el apogeo de la fama, un rostro que vendía publicaciones y animaba a los paparazzi en un esfuerzo por alimentar el apetito del público por cualquier cosa relacionada con Britney.

Queríamos saber con quién estaba saliendo, dónde vivía, con quién trabajaba y cómo estaba manejando la crianza de sus hijos. La atención de los medios fue implacable, pero solo recientemente nos estamos despertando realmente a cuán desafiante habría sido este momento para una estrella joven.

Detrás de la fama de Britney...

Recientemente, pareció que el mundo se unió al ver Framing Britney Spears, un documental del New York Times. Lo que una vez fue descartado como una teoría de la conspiración, de repente pareció una realidad ya que el documental exploró el deterioro de la salud mental de Britney y el arreglo legal que desde entonces ha generado un movimiento entre los fanáticos para "liberar a Britney".

Entre muchas cosas que explora el documental está la tutela, que se remonta a 2008 y fue encabezada por el padre de Britney, Jamie Spears. Si bien el acuerdo se promulgó por la seguridad de Spears y para protegerla de la explotación financiera, el abogado Andrew Wallet lo describe como un "modelo de negocio híbrido".

Britney podría confesarse con Oprah Winfrey

Ahora, se informa que Britney está considerando compartir "su versión de la historia" en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey. Según Entertainment Tonight, Spears ha estado agradecida de ver una respuesta tan fuerte de sus fans desde que se publicó el documental. Los informes sugieren que se ha inspirado para posiblemente abrirse sobre su vida "en algún momento pronto", y potencialmente está considerando recurrir a Oprah para la tarea.

Una fuente dijo a E.T que: “Britney ha considerado hablar sobre su pasado, principalmente porque no siente que otros deban contar su historia. Siempre ha odiado hacer entrevistas, pero si alguna vez da ese paso, lo más probable es que Oprah sea su primera opción."

La fuente agregó: “Britney ha estado mucho más feliz últimamente y los más cercanos a ella sienten que es porque ha recibido un tremendo apoyo de sus fans. El lanzamiento del documental ha inspirado más amor que nunca."

Foto: The NYT

snd