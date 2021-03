Para la cantante LP, su silbido es un instrumento

Fue en 2014 cuando LP usó por primera vez el silbido como melodía para uno de sus temas (Into the wild), lo que de inmediato conquistó a sus seguidores y desde entonces es común encontrar en sus producciones este sonido, sin importar que la gente diga que abusa de él. “Fue una revelación para la gente, porque musicalmente no hay muchos artistas que lo hagan. Es más raro siendo una artista femenina, porque no es un silbido folk, es un instrumento, una herramienta que uso en el escenario como el ukelele, no pensé que tendría temas poderosos con éste como protagonista”, comentó.

Laura Pergolizzi, nombre real de la neoyorquina, tiene 20 años en la música, pero cobró fuerza en la última década, ya que anteriormente los productores querían modificar o controlar su estilo, música o letras, lo que provocaba la ruptura de contratos.

Al cuestionarla vía telefónica si en algún momento pensó en tirar la toalla, contestó entre risas y en español: “todos los pinches días”, ya que considera que es una industria difícil, en la que sólo busca ser honesta y hacer la mejor música posible. “Los temas que ahora hago son el resultado de todas las subidas y bajadas. Son sonidos que creo cuando me siento plena. Al concluir mal un contrato, regreso al lugar que me hacía sentir bien y empiezo a sonreír.

La gente me pregunta, por qué estoy tan contenta con otro trato roto, y les respondo que mientras nadie se meta en mi proyecto, soy feliz, sea silbando, tocando el ukelele o haciendo letras que impacten y funcionen”, afirmó.

Con este amor por la creación trabajó en su nuevo disco, que verá la luz antes de que termine el año, del que se desprende el sencillo One last time, una canción en la que resalta la importancia de disfrutar el tiempo con la gente que ama o quienes la rodean, porque nunca sabe si será la última vez que esté con ellos, y eso quiere transmitirlo a sus fans.

ESTILO ÚNICO

El video de “One last time” es protagonizado por la actriz y modelo Jaime King, a quien describió como perfecta.

LP saltó por primera vez a la fama internacional con el éxito mundial “Lost On You” de 2017.

Ha escrito temas para Rihanna, Backstreet Boys, Cher, Leona Lewis y Christina Aguilera.

Es soprano y acompaña sus letras con ritmos indie pop, tratando de dar un mensaje positivo en cada canción.

Es fan de México, le gusta su gente, la comida y la cultura del país. De hecho, le gustaría vivir en la CDMX.

Por Patricia Villanueva

