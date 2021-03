Karate Kid: ¿Por qué la carrera de Ralph Macchio no despegó en años?

El actor Ralph Macchio es uno de los más reconocidos del cine de Estados Unidos; sin embargo, esto no se lo debe agrandes papeles que haya tenido, pues aunque apareció en muchas producciones, siempre fue recordado como Daniel San, protagonista de "Karate Kid" y más ahora que se reactivó la fiebre de la trilogía con la serie "Cobra Kai".

Macchio, de 59 años, tiene una destacada carrera en el mundo de la actuación, así como en programas de televisión. Pero las películas que secundaron a la primera, parece que terminaron por encasillarlo como el chico que tuvo que aprender karate para defenderse de sus compañeros de la escuela.

¿Cuál fue la razón por la que la carrera de Ralph Macchio no despegó?

El mismo actor respondió a esta pregunta en una entrevista para The Guardian; explicó que siempre antepuso la estabilidad personal a la fama. Y tal parece que es cierto, pues de él no se conocía mucho después de sus películas.

"Tal vez no fui el tipo de actor que más riesgos tomó y seguro perdí algunas oportunidades por eso. Pero no pude conseguirlos porque también me ocupé de otras cosas. Crié a mis hijos, estuve mucho con ellos y con mi mujer, me quedé en casa. También, tal vez, mi cautela me ayudó a mantener los pies sobre la tierra", declaró para el medio de comunicación.

Ahora, "LaRusso" dice que "Karate Kid" conserva un lugar especial en su vida. Incluso, confesó que a su hijo le puso Daniel en honor a su personaje. A la fecha, dice sentirse tranquilo con las decisiones que tomó respecto a su carrera artística.

Macchio regresa con "Cobra Kai"

Sin duda, el regreso de Ralph Macchio con "Cobra Kai" era un obligado en una serie que se puso exigente al reunir poco a poco a todo el elenco de la trilogía. Este acertado movimiento provocó que acaparara la atención de las generaciones que gozaron con las películas y con las nuevas generaciones.

lhp