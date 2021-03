Vicente Fernández y Juan Gabriel: La HISTORIA de una rivalidad que durará ¿hasta la muerte?

Vicente Fernández y Juan Gabriel fueron son dos grandes exponentes de la música en México, pero se dice que más allá de tener el corazón de la gente en todo el país, ambos tenían una pequeña rivalidad, misma que se fue hasta el más allá con la muerte del divo de Juárez. La enemistad llego al grado que Juan Gabriel jamás le dio un tema para que interpretara Chente.

Después de la muerte de Juan Gabriel, se volvió a tocar el tema de la relación entre Vicente y Juanga, donde se dejó claro que la pelea entre ambos la comenzó el charro, quien no quiso reunirse con el divo de Juárez en una ocasión en Radio Mil, por lo que en el ya lejano 1971 comenzó la rivalidad, misma que haría que Juan Gabriel le negara catar sus interpretaciones.

Estas diferencias no quedaron en el tema del radio, ya que años después el mismo Vicente fue el encargado confirmar los rumores en una de las tantas entrevistas que le hicieron en torno a sus 39 años de carrera musical; en aquella ocasión Chente confirmó que Juanga no le caía bien, pero al mismo tiempo aseguró que el sentimiento era mutuo.

Pero las diferencias se quedaron para siempre

Se dice que en 2010 los dos músicos estaban organizando un show juntos, pero por asares del destino no se logró llevar a cabo, algo que jamás se pudo pensar, menos después que uno no lo quería ver ni en radio juntos. Lamentablemente esto no se cumplió y todo México y el mundo se quedó sin poder ver a dos de los grandes exponentes de la música juntos.

Para 2015, Chente fue el encargado de hablar cosas buenas sobre el divo de Juárez, esto al confirmar que Juan Gabriel era un genio y aceptó que el canta autor usara su voz para grabar una nueva versión de "La Diferencia", misma que saldría incluida en un álbum que se iba a llamar "Los dúo".

Se tiene que aclarar que para esto no era necesario que Fernández no se presentara en el estudio, por lo que fue pieza clave para que aceptara, además confirmó que le tenía mucha confianza, ya que volvió a recalcar que es un genio. Existen otros rumores que esto lo ordenó la disquera, ya que de lo contrario no se hubiera realizado.

Por último ante la sorpresiva muerte de Juan Gabriel, el cantante aprovechó las redes sociales para despedir al divo de Juárez, donde mostró su profunda tristeza y de paso confirmar que era un gran artista y un excelente ser humano. Lo cierto que al final nada se pudo confirmar, pero todo parece indicar que ambos habían mejorado sus relación antes de su partida.

dza

dza