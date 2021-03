SHAKIRA quería cantar con U2, pero resultó DIFERENTE; ellos cantan una de sus canciones | VIDEO

La cantante colombiana, Shakira, compartió en una entrevista que uno de sus sueños era que la banda originaria de Dublín, U2, y ella pudieran colaborar juntos. A pesar de que el sueño de la cantante no se logró tal cual ella lo esperaba, años más tarde la banda cantó un cover de la colombiana durante uno de sus conciertos.

Mediante redes sociales, la colombiana presumió que Bono, lider de la banda U2, cantó una de sus canciones, aunque ella no fue la única homenajeada por los irlandeses en ese concierto, también mencionaron a los escritores Fernando Vallejo y Gabriel García Márquez.

La colombiana no puede estar más feliz, tanto que hasta subió un video a su cuenta de Instagram en el que se ve cómo reproduce el momento en el que Bono, el líder de la banda U2, canta una parte del primer éxito en inglés de ella: Whenever Wherever.

Whenever Wherever, alcanzó el puesto número 6 en la lista de Billboard y se convirtió en el primer sencillo de la colombiana en llegar tan alto en esa lista, además le abrió el camino en el mercado anglo y tiene el récord de ser uno de los 15 sencillos de los que se han vendido entre 8 y 9.9 millones de copias en el mundo.

El video que la cantante subió corresponde al show que la banda irlandesa presentó en Bogotá y en el que se vieron Policarpa Salavarrieta, Totó la Momposina y Catherine Ibarguen. Parece que en cada país que visita The Joshua Tree Tour se encargan de hacer alusiones a figuras de ese territorio o hechos.

El sueño de Shakira, de cantar con U2, salió mejor de lo que esperaba pic.twitter.com/uBQhUotAWP — Lo + viral (@VideosVirales69) March 19, 2021

